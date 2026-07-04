Cijene na tržnicama padaju, no proizvođači poručuju: "Nažalost, ove godine smo odlučili to sve rezat"

Osječka tržnica je u bojama ljeta.

"Breskva, kajsija, trešnja, kruška, nikad u životu ovako što nismo imali. Nije bilo mraza, valjda se svaki cvijet oplodio", rekla je Milica Jakobović, proizvođačica voća.

"Rajčica je rodila ove godine odlično. Znači nakon dugo, dugo godina ove godine smo stvarno zadovoljni", rekao je Vladimir Vranješ, proizvođač voća i povrća.

Klupe prepune, pa kupci mogu birati. Stigle su i prve slavonske lubenice. Ove iz Petrijevaca, planule su još u jutarnjim satima.

Voće na tržnici - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

"Uglavnom beremo taj dan kad dovozimo, to je oko pola pet ujutro i onda nekako do osam sati dođemo na tržnicu", rekla je Ivana Šunjić, proizvođačica lubenica.

Vrhunac sezone ruši cijene. Kilogram lubenice je jedan euro, a dinje dva.

"Za sad je to prva cijena, kasnije će biti jeftinija", nadodaje Šunjić.

Voće na tržnici - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

"Cijena lubenica je ok, s obzirom da su domaće da znamo proizvođača", rekla je Vlasta, Osijek.

Mahune su pale na četiri eura. Trešnje su toliko rodile da su upola jeftinije nego prošle godine. U ponudi su i breskve nalik letećim tanjurima.

"One se zovu Ufo i mi ih imamo već par godina i tražena jako", rekla je Milica Jakobović, proizvođačica voća.

U nebo su odletjeli ulazni troškovi gorivo, gnojivo, radna snaga.

“Četiri žene 50 eura dnevnica. Svaka od njih po 50 eura, 200 svaki dan, ja toliko ne prodajem svaki dan trešnje da bi mogao pokriti samo radnike”, rekao je Vladimir Vranješ, proizvođač voća i povrća.

Neki će proizvodnju smanjiti.

Voće na tržnici - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

"Nažalost, ove godine smo odlučili to sve rezat. Od 450 stabala, odrezat ćemo 400", nadodaje Vranješ.

Gužva je i na zagrebačkom Dolcu. Cijene slične slavonskim. Krastavac dva eura, rajčica tri. Ribiz je za euro skuplji od Osijeka.

"Cijene naše su iste kao i prošle godine", rekla je Mirjana, proizvođačica povrća.

Voće na tržnici - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

Iako su cijene povoljnije nego u lipnju, kupci i dalje traže jeftinije.

"Tu su tri eura, a imate i po šest eura, a isti artikl", rekao je jedan od kupaca.

"Cijene su više nego na Trešnjevci i više nego u dućanima", rekao je Igor, Zagreb.

Do kraja srpnja očekuje se još veća ponuda.

Voće na tržnici - 5 Foto: Dnevnik Nove TV

"Sad je tek počelo, ali bit će, bit će", rekla je Mirjana, proizvođačica povrća.

Cijene bi tako mogle još malo pasti.