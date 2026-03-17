U Slavoniji više uhićenih zbog droge i pranja novca: "Ima i zvučnih imena iz visokih odvjetničkih krugova"

Na području Vukovara i Osijeka tijekom jutra počela su uhićenja više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinili kaznena djela vezana za droge i pranje novca.

Velika akcija USKOK-a Foto: DNEVNIK.hr

USKOK u priopćenju ne navodi o koliko je osoba riječ, no tereti ih za navedena kaznena djela u sklopu zločinačkog udruženja. Uskoro bi osumnjičenici trebali biti dovedeni na ispitivanje.

Velika akcija USKOK-a Foto: DNEVNIK.hr

Velika akcija USKOK-a Foto: DNEVNIK.hr

Velika akcija USKOK-a Foto: DNEVNIK.hr

Reporter Dnevnika Nove TV Tin Kovačić o akciji USKOK-a kaže:

"Informacije cure na kapaljku jer akcija još traje. Broj uhićenih bi se mogao i povećati. Ono što neslužbeno znamo je da je riječ o za sada devet osoba. Riječ je o poprilično velikoj količini droge. 52 kilograma marihuane i dva kilograma kokaina.

Među uhićenim osobama ima i zvučnih imena i to iz visokih odvjetničkih hrvatskih krugova koja su sudjelovala u poznatim hrvatskim suđenjima koja smo pratili. To su suđenja u kojima su sudjelovali poznati hrvatski političari.

Ono što znamo da uhićene osobe danas neće ići sucu istrage već će prvo biti ispitane u USKOK-u".