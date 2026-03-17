U Slavoniji više uhićenih zbog droge i pranja novca: "Ima i zvučnih imena iz visokih odvjetničkih krugova"

USKOK u priopćenju ne navodi o koliko je osoba riječ, no tereti ih za navedena kaznena djela u sklopu zločinačkog udruženja. Uskoro bi osumnjičenici trebali biti dovedeni na ispitivanje.
Velika akcija USKOK-aFoto:
DNEVNIK.hr
Velika akcija USKOK-aFoto:
DNEVNIK.hr
Velika akcija USKOK-aFoto:
DNEVNIK.hr
Reporter Dnevnika Nove TV Tin Kovačić o akciji USKOK-a kaže:
"Informacije cure na kapaljku jer akcija još traje. Broj uhićenih bi se mogao i povećati. Ono što neslužbeno znamo je da je riječ o za sada devet osoba. Riječ je o poprilično velikoj količini droge. 52 kilograma marihuane i dva kilograma kokaina.
Među uhićenim osobama ima i zvučnih imena i to iz visokih odvjetničkih hrvatskih krugova koja su sudjelovala u poznatim hrvatskim suđenjima koja smo pratili. To su suđenja u kojima su sudjelovali poznati hrvatski političari.
Ono što znamo da uhićene osobe danas neće ići sucu istrage već će prvo biti ispitane u USKOK-u".