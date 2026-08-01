Srpanj donio zanimljive turističke brojke: "Spremni su potrošiti onoliko koliko grad vrijedi"

Uz udarni turistički vikend, zbrajaju se prvi rezultati potrošnje iz srpnja. Gosti su otpustili kočnice, u restoranima i trgovinama, trošilo se osjetno više. Promet u smještaju skočio je za čak 19 posto.

I turisti i Hrvati traže osvježenje i odmor - on ima i cijenu.

"Idemo u šoping, na piće, malo u obilazak. Moj muž je otišao na obilazak gradskih zidina. Ako jedete na glavnim ulicama vjerojatno ćete platiti malo više, ali u sporednim ulicama je jeftinije, nije loše", rekli su Janet i Ema iz Ujedinjenog Kraljevstva.

Turisti - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

"Grad je prelijep, pravi turistički raj. A cijene su manje - više svugdje iste, da čovjek ljetuje u Italiji ili Španjolskoj isto bi tako plaćao", komentirao je turist iz BiH.

U Hrvatskoj trenutačno boravi više od milijun gostiju. Euro po euro, zbrajali su se računi tijekom srpnja. Prema podacima Porezne uprave, ugostitelji su zabilježili gotovo 7,5 posto više računa nego isti mjesec lani. Potrošilo se i gotovo 88 milijuna eura više, odnosno 11 posto.

Kako na srpanj gledaju ugostitelji?

"Ne mogu govorit za sve, gostiju ima - sad je li to više ili manje, teško je procijeniti jer su i navike gostiju drukčije, ali od korone je išta teško predvidjeti. Ovaj dio sezone je uvijek nekako najšareniji, jer ima svega - od obitelji, djece, studenata", komentirala je Ana Bitanga, voditeljica ugostiteljskog objekta u Dubrovniku.

Ana Bitanga Foto: Dnevnik Nove TV

Zadovoljni mogu biti iznajmljivači, na razini države znatno je rastao i smještaj. U srpnju prema podacima porezne - iznos naplaćenih računa skočio je za čak 19 posto, gotovo milijun eura. Izdano je oko sedam posto više računa.

Vlasnica apartmana u Dubrovniku ističe - popunjeni su gotovo 100 posto, gosti koji dolaze uglavnom su srednje i više kategorije.

"Ti su gosti dobri, uvijek pitaju za savjete, za dobre restorane, pitaju za 'local food', to je ono što goste zanima. Povratne informacije su gotovo izvrsne, to vidimo kroz recenzije. Nemaju prigovore na cijene, oni su došli s time da vide Dubrovnik i spremni su potrošiti onoliko koliko Dubrovnik vrijedi", poručila je Lucijana Leoni, vlasnica apartmana u Dubrovniku.

Lucijana Leoni Foto: Dnevnik Nove TV

Uz turistički ugođaj, trošilo se više i u trgovinama - 188 tisuća eura više nego prošlog srpnja, sedam posto. Broj računa porastao je 3,5 posto.

"Tu smo da uživamo. Možda za tri dana ne planiramo ići iznad 300 eura. Studenti smo pa pokušavamo štedjeti, ali nemamo budžet. Uživamo pa ćemo vidjeti", kazali su Atlas i Rayna iz Francuske.

A tek će se vidjeti i hoće li se novčanici istim tempom prazniti do kraja sezone.