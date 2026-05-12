Plenković o cijeni najma vile ministra Glavine: "On to može napraviti. Ako pogledate ponude drugih..."

Premijer Andrej Plenković sudjelovao je na svečanosti otkrivanja Spomenika djeci poginuloj u Domovinskom ratu u Luci Gruž, u Dubrovniku.

Nakon otkrivanja spomenika uslijedila je svečana sjednica u povodu obilježavanja Dana Dubrovačko-neretvanske županije, u Kazalištu Marina Držića. Uz Plenkovića je bio i ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Branko Bačić.

U obraćanju medijima čestitao je Dan županije te rekao da su imali priliku čuti novosti o brojnim projektima i uspjesima župana.

"Posebno mi je drago da je u cijeloj županiji već sada broj nezaposlenih došao na svega nešto više od 3800, da radi nešto više od 51 tisuća ljudi, da se realiziraju projekti i na otocima i na obali, i u zaleđu", poručio je, uz pohvale brojnim projektima i aktivnostima koje imaju podršku Vlade.

"Drago mi je da smo danas bili u Gružu, da smo se s Udrugom hrvatskih civilnih stradalnika iz Domovinskog rata, osobito roditeljima poginule djece u Dubrovniku prisjetili da je Sabor 3. svibnja proglasio spomendanom svoj djeci koja su poginula u Domovinskom ratu, njih čak 402. To je 1992. bilo naročito vidljivo u Slavonskom Brodu, ali i u drugim hrvatskim gradovima", rekao je Plenković.

"Razgovarati s roditeljima koji su prije 35 godina ostali bez djece zaista je bilo teško i zato je važno da se za današnje generacije napravi taj jedan lijep spoj, što su djeca iz osnovne škole ovdje danas pokazala - generacija iz '91. i ova generacija iz 2026. godine", dodao je.

Spomenik djeci poginuloj u Domovinskom ratu Foto: Bozo Radic/Cropix

Čestitao je akademskom kiparu Daliboru Stošiću i arhitektu Hrvoju Bilandžiću na "sjajnom rješenju sa slomljenim olovkama koje simboliziraju upravo ono što se dogodilo, a to su prekinuta djetinjstva i životi".

Komentirao cijenu najma vile ministra Glavine

Premijer je nakon obraćanja odgovarao i na pitanja novinara, a između ostalog je komentirao i apel ministra turizma i sporta Tončija Glavine, koji je poručio turističkom sektoru da zbog krize uzrokovane ratom na Bliskom istoku snizi cijene ponuda za 10 do 20 posto.

"Moramo voditi pametnu cjenovnu politiku, poruke koje smo rekli cijelom sektoru su vrlo jasne i smatram da ovo što govori ministar podcrtava ono što treba raditi u trenutku kada se svi bore za turiste. Čvrsto stojimo iza toga", rekao je Plenković.

Ministar Glavina, koji poziva na snižavanje cijena, nije snizio cijene najma svoje privatne vile za ovu sezonu, potvrdili su iz ministarstva za Index.

"On to može napraviti što se njega tiče, a ovo je generalna poruka koja je razumljiva. Ako pogledate ponude drugih, onda vam je sve jasno", komentirao je premijer.

"Tko vam drži snižene cijene naftnih derivata, plina, struje? Jeste li to zaboravili? Što vam je? Nemojte dezinformirati javnost, imate koncesiju da govorite istinu, a ne stvari koje ne stoje", rekao je Plenković novinarki nakon njezinih pitanja.

Istaknuo je da je poruka o cijenama u turizmu bila "više nego jasna".

"Ministar je sve u pravu, mogu i inače spustiti cijene. Cijene u sezoni i predsezoni su različite. Trgovine sve mogu spuštati odmah, što se nas tiče. Treba biti konkurentan. Ministar je dobro rekao i svi trebaju spustiti cijene", dodao je.

Osvrnuo se i na izbor ustavnih sudaca i ponovio da "ekipa iz SDP-a i Možemo svjesno ide u opstrukciju."

"Važno je da ljudi shvate tko blokira institucije i tko ih želi okupirati", dodao je.