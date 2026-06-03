Drama prije zore: Srušio se vojni helikopter, hitne službe blokirale područje

Helikopter Kraljevske mornarice srušio se u srijedu rano ujutro na polje u engleskoj grofoviji Devon, a na mjesto nesreće odmah su upućene hitne službe.

Policija Devona i Cornwalla potvrdila je da se incident dogodio u području Sourton Downa, nedaleko od Okehamptona. Ministarstvo obrane naknadno je potvrdilo da je riječ o helikopteru Kraljevske mornarice.

Prema priopćenju Kraljevske mornarice, nesreća se dogodila neposredno prije četiri sata ujutro, a okolnosti pada još se istražuju.

"Incident je u tijeku i više informacija podijelit ćemo čim budu dostupne", poručili su iz policije.

Zbog nesreće zatvoren je dio prometnica, što je izazvalo prometne poteškoće u tom dijelu zemlje. Mjesto pada nalazi se u blizini vojnog poligona Okehampton, koji se koristi za obuku vojnih postrojbi i posada helikoptera Merlin iz sastava Commando Helicopter Force. U široj regiji nalaze se i dvije velike zračne baze Kraljevske mornarice – RNAS Culdrose u Cornwallu i RNAS Yeovilton u Somersetu.

O incidentu se oglasio i britanski premijer Keir Starmer tijekom zastupničkih pitanja u parlamentu.

"Svjestan sam incidenta. Ovo je duboko zabrinjavajuće vrijeme za obitelji uključenih, a dodatne informacije bit će objavljene čim to bude moguće", rekao je Starmer, piše Sky News.

Za sada nije poznato koliko se osoba nalazilo u helikopteru niti ima li poginulih ili ozlijeđenih.