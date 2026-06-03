Država prodaje stanove već od 28.800 eura: Pogledajte što se nudi u Zagrebu, a što u Splitu

Državne nekretnine prodaju manje stanove, garaže i poslovne prostore, ukupno 19 nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske, od kojih je njih 18 u Zagrebu i jedna u Splitu, a zainteresirani kupci mogu se javiti do 3. srpnja.

Najveći dio natječaja odnosi se na nekretnine u Zagrebu gdje je ponuđeno šest garaža u naselju Siget, u Aleji pomoraca BB, površine od 11 do 13 četvornih metara, s početnim cijenama od 17.800 do 21.000 eura.

Osim garaža, u prodaji je i niz manjih stanova na različitim gradskim zagrebačkim lokacijama. U ponudi je tako stan u prizemlju dvorišne zgrade u Dalmatinskoj ulici 8, površine oko 32 četvorna metra, s početnom cijenom od 105.000 eura, kao i jednosobni stan u Prilazu Gjure Deželića 31, površine oko 25 četvornih metara, s početnom cijenom od 94.800 eura.

Unutrašnjost stana Foto: Državne nekretnine

Državne nekretnine nude i nekoliko manjih stambenih jedinica, poput dva stana u ulici Otona Kučere 13, površina od tek 16,72 i 17,72 četvorna metra, s početnim cijenama od 28.800 i 30.500 eura, te dva stana u Maksimirskoj cesti, među kojima se ističe stan na kućnom broju 79A, površine 30,41 četvorni metar, s početnom cijenom od 51.100 eura, stoji u priopćenju Državnih nekretnina.

Ponuda stanova Foto: Državne nekretnine

Kupcima koji traže nekretnine u širem centru Zagreba zanimljivi bi mogli biti manji stanovi u potkrovlju u Medvedgradskoj ulici 24, površine 18,27 i 20,42 četvorna metra, s početnim cijenama od 62.700 i 68.500 eura, kao i manji stanovi u Vojnovićevoj 7, ponuđeni po početnim cijenama od 61.100 i 67.200 eura.

Ponuda stanova Foto: Državne nekretnine

Osim Zagreba gdje se za prodaju nudi 18 nekretnina, u Splitu se prodaje poslovni prostor u Pojišanskoj ulici 12, površine oko 32 četvorna metra, s početnom cijenom od 126 tisuća eura.

Ponuda stanova Foto: Državne nekretnine

Kako se ističe u priopćenju, nekretnine obuhvaćene natječajem različitih su površina, namjena i stupnja uređenosti, a zahtijevaju adaptaciju ili dodatna ulaganja. Budući da ne zadovoljavaju kriterije za programe zakupa, najma ili priuštivog stanovanja, prodaju se putem javnog natječaja, pri čemu početne cijene odgovaraju tržišnim vrijednostima koje su procijenili ovlašteni sudski vještaci.

Ponudu možete pogledati ovdje.