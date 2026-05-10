Ministar: "Apeliram da smanjimo cijene od 10 do 20 posto"

Ministar turizma i sporta Tonči Glavina izjavio je u nedjelju da će se zbog poremećaja u prometu i putovanjima izazvanih ratom na Bliskom istoku ovogodišnja turistička sezona biti specifična te je apelirao na cijeli turistički sektor da snizi cijene ponuda za 10 do 20 posto.

"Svim dioničarima turističkog sektora upućen je apel da je sada vrijeme da pokažemo dobre promotivne akcije i da u cijelom lancu vrijednosti smanjimo očekivanja i marže kako bismo išli s paketom svi skupa u Hrvatskoj, s popustima od 10 do 20 posto", rekao je Glavina u Splitu gdje je prati veslačku utrku legendi Oxforda, Cambridgea i Splita.

Naglasio je da su popusti nužni jer ih uvode i konkurentske zemlje, te da su izazvani ratom na Bliskom Istoku koji uzrokuje poremećaje u prometu i putovanjima turista. Ova turistička godina, dodao je, nije normalna niti standardna nego specifična i isključivo od nas ovisi kako ćemo se prilagoditi.

"Ova godina nam je bitna, ne samo za ovo ljeto nego je temelj i za sljedeću godinu koja bi mogla biti jednako izazovan ako inflacija te cijene energenata ostanu kao što su sada", kazao je ministar Glavina.

Po njegovim riječima, svi u turističkom sektoru - hotelijeri, kampovi, mali iznajmljivači, ugostitelji, trgovci - moraju smanjiti očekivanja i napraviti iskorak.

Na pitanje o mogućim poreznim rasterećenjima za iznajmljivače u slučaju slabijeg turističkog prometa, Glavina je odgovorio da će država napraviti iskorake ako bude potrebno.

Govoreći o stadionu Poljud, oko kojeg postoje podijeljena mišljenja obnavljati ga ili rušiti, Glavina je rekao da će odluku donijeti Grad Split i Splićani, a Vlada podržati konačno rješenje, dodajući da da će odluka biti donesena nakon procjene struke.

"U stadion u Splitu koji će biti nacionalni, Vlada će jednako uložiti, ako ne i više kao i u stadion u Zagrebu. Što će biti s Poljudom, hoće li se obnavljati ili graditi novi, odlučivat će se u Splitu", poručio je.

Ministar je najavio obnovu Spaladium Arene, Sportskog centra Gripe i malog atletskog stadiona na Brodarici uoči Sveučilišnih sportskih igara 2028. godine u Splitu, na kojima se očekuje oko 5000 sportaša u 20 disciplina. Dodao je i kako će atletski stadion na Brodarici biti privremeni Hajdukov stadion dok se ne riješi pitanje Poljuda.