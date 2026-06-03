Kako se piše – Hladni rat ili hladni rat?

Piše se hladni rat.

Nazivi ratova, bitaka i slično pišu se velikim početnim slovom, no ako je riječ o razdoblju ili povijesnom događaju koji nije jasno vremenski određen, oni se pišu malim početnim slovom. Budući da je hladni rat razdoblje koje nema točan početak i kraj, spada među potonje.

Malim početnim slovom pišu se i holokaust, hrvatski narodni preporod, križarski ratovi i sl.

Politički sukob od kraja 1940-ih do 1990-ih naziva se hladni rat.

Slavni glumac ispričao je kako je bilo živjeti za vrijeme hladnog rata.

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