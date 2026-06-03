Hladni rat ili hladni rat

Nazivi ratova, bitaka i slično pišu se velikim početnim slovom, no ako je riječ o razdoblju ili povijesnom događaju koji nije jasno vremenski određen, oni se pišu malim početnim slovom. Budući da je hladni rat razdoblje koje nema točan početak i kraj, spada među potonje.
Malim početnim slovom pišu se i holokaust, hrvatski narodni preporod, križarski ratovi i sl.
Politički sukob od kraja 1940-ih do 1990-ih naziva se hladni rat.
Slavni glumac ispričao je kako je bilo živjeti za vrijeme hladnog rata.