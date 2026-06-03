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VIDEO Muškarac divljao i skakao po autima u Zagrebu: Policija objavila što je sve oštetio i gdje je danas

Piše S. K., 03. lipnja 2026. @ 15:18 komentari
Muškarac izazvao kaos na križanju
Muškarac izazvao kaos na križanju Foto: Screenshot
Kazneno je prijavljen muškarac koji je izazvao kaos na zagrebačkom križanju, a snimke su se proširile mrežama.
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