VIDEO Muškarac divljao i skakao po autima u Zagrebu: Policija objavila što je sve oštetio i gdje je danas

Incident se dogodio 26. svibnja oko 12:20 na raskrižju Avenije Većeslava Holjevca i Ulice Damira Tomljanovića Gavrana. Prema sumnjama policije, muškarac je skakao po haubama, vjetrobranskim staklima i poklopcima motora četiri parkirana ili zaustavljena vozila te na njima napravio više udubljenja.
Oštećeni su automobili marki Kia, BMW, Audi i Volkswagen u vlasništvu četiriju osoba.
Njegovo divljanje prekinuli su građani koji su ga zadržali do dolaska policije. Među njima je bio i 67-godišnjak koji je, zajedno s drugim okupljenima, spriječio muškarca da pobjegne.
Po dolasku na mjesto događaja policajci su zatekli uznemirenog muškarca koji se opirao i pokušavao otrgnuti građanima. Budući da se pokušao i samoozlijediti, policija je nad njim primijenila sredstva prisile te ga vezala.
Na mjestu događaja pružena mu je liječnička pomoć, a nakon pregleda prevezen je u zdravstvenu ustanovu gdje je zadržan. Po otpustu je uhićen i priveden na kriminalističko istraživanje.
Nakon dovršenog postupanja predan je pritvorskom nadzorniku, dok je protiv njega podneseno posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu u Novom Zagrebu.