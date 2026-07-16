Tomašević najavio novi veliki projekt: Građani su ovo čekali 65 godina

Zagrebački učenici dobit će uskoro novu veliku osnovnu školu. Grad je završio sve pripremne radnje te je preostalo još samo da se izaberu izvođači radova za novu Osnovnu školu Dragutina Kušlana.

Generacije učenika, roditelja i stanovnika Peščenice nakon šest desetljeća dočekat će novu osnovnu školu u svom kvartu. Ovaj dugo očekivani i obećavani projekt konačno ulazi u fazu realizacije, navode iz Grada Zagreba koji je pokrenuo postupak javne nabave za odabir izvođača radova na školi koja će omogućiti izvođenje nastave u jednoj smjeni za 448 učenika.

Nova škola OŠ Dragutina Kušlana Foto: Grad Zagreb

"Osnovna škola Dragutina Kušlana projekt je koji se obećava već 65 godina. Posebno me vesele upravo ovakvi projekti koji su desetljećima stajali na mjestu, a koje napokon uspijevamo pokrenuti i dovesti do realizacije. Uspješno smo riješili imovinskopravne odnose, otkupili zemljište, ishodili građevinsku dozvolu i sada pokrenuli javnu nabavu za odabir izvođača radova", rekao je gradonačelnik Tomislav Tomašević na predstavljanju projekta.

Nova škola gradit će se u Kušlanovoj ulici, na lokaciji koju će dijeliti s postojećom III. gimnazijom. Procijenjena vrijednost radova iznosi gotovo 17,7 milijuna eura s PDV-om, od čega se oko 12,2 milijuna financira iz fondova Europske unije u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a ostatak iz gradskog proračuna. Početak gradnje očekuje se do kraja godine, a planirani rok izvođenja radova je 13 mjeseci, što znači da bi učenici u novu školu mogli ući već na polovici školske godine 2027/2028.

Nova škola OŠ Dragutina Kušlana Foto: Grad Zagreb

Zgrada površine 5.345 m² projektirana je prema suvremenim standardima energetske učinkovitosti, održive gradnje i pristupačnosti za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, navodi se u Gradu. Namijenjena je za 16 razrednih odjela, a sastojat će se od podruma, prizemlja i tri kata. U njoj će biti suvremeno opremljene učionice za razrednu i predmetnu nastavu, školska knjižnica, višenamjenski prostor, kuhinja s blagovaonicom, prostori za administraciju i stručne službe te dvodijelna sportska dvorana s pratećim sadržajima za izvođenje nastave tjelesne i zdravstvene kulture.

Uz suvremeno uređene unutarnje prostore, učenicima će na raspolaganju biti i krovne terase te školski vrt, namijenjeni odmoru tijekom školskih odmora, ali i izvođenju dijela nastavnih i izvannastavnih aktivnosti na otvorenom.

Otvoreno još šest gradilišta

Grad Zagreb je na NPOO pozive za uvođenje jednosmjenske nastave prijavio ukupno 24 projekta vrijedna oko 290 milijuna eura i svi su odobreni za financiranje. Od toga se 18 projekata odnosi na izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju osnovnih škola, pet na školske sportske dvorane, a jedan na Centar za autizam. Iz NPOO-a će biti financirano 185 milijuna eura (63 %), dok će Grad Zagreb iz proračuna osigurati 107 milijuna eura (37 %). U protekle četiri godine realizirana su 22 školska projekta vrijedna oko 240 milijuna eura, a trenutačno je otvoreno još šest gradilišta ukupne vrijednosti oko 60 milijuna eura.

"Prioritet ove gradske uprave je osigurati najbolje moguće uvjete za razvoj i učenje djece te prelazak svih škola na jednosmjensku nastavu", zaključio je gradonačelnik Tomašević.