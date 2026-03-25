Tko ima pravo na naknadu s burze: Koliko možete dobiti i koliko dugo traje?

U Hrvatskoj pravo na novčanu naknadu za nezaposlene, odnosno naknadu s burze rada, imaju osobe koje ostanu bez posla, ali samo ako ispunjavaju propisane uvjete.

Ključni uvjet je da radni odnos nije prestao krivnjom ili voljom radnika, što znači da pravo imaju oni koji su dobili otkaz zbog poslovnih razloga, isteka ugovora ili sličnih okolnosti. S druge strane, osobe koje su same dale otkaz ili dobile otkaz zbog teške povrede radne obveze u pravilu nemaju pravo na naknadu.

Uz to, potrebno je imati određeni radni staž. Da bi ostvarila pravo, osoba mora imati najmanje devet mjeseci rada u posljednje dvije godine, dok mlađi od 30 godina to pravo mogu ostvariti već sa 6 mjeseci staža.

Važan uvjet je i pravodobna prijava. Nezaposlena osoba mora se prijaviti u evidenciju Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) i podnijeti zahtjev u roku od 30 dana od prestanka radnog odnosa.

Trajanje naknade ovisi o duljini radnog staža. Najkraće može trajati 90 dana, a najdulje 450 dana, odnosno oko 15 mjeseci, dok osobe pred mirovinom mogu imati pravo i na dulje primanje naknade, sve do ponovnog zaposlenja ili ispunjenja uvjeta za mirovinu.

Kako se određuje visina naknade

Visina naknade određuje se prema prethodnoj plaći. Prvih 90 dana iznosi 60 posto osnovice, odnosno prosječne plaće prije otkaza, od 91. do 180. dana 35 posto, a nakon toga 30 posto osnovice.

Postoje i ograničenja. Minimalna naknada iznosi oko 429 eura mjesečno za osobu koja je radila u punom radnom vremenu. S druge strane, maksimalni iznos ograničen je pa tako prvih 90 dana može iznositi do oko 1.014 eura, od 91. do 180. dana do oko 579 eura, a nakon toga do oko 507 eura mjesečno.

Važno je naglasiti da se naknada ne dobiva automatski. Osoba mora biti prijavljena na HZZ, redovito se javljati, aktivno tražiti posao i prihvaćati ponuđene prilike za zaposlenje. U protivnom može izgubiti pravo na isplatu.

Posebno je važno pitanje sporazumnog otkaza. U pravilu, osobe koje potpišu sporazumni raskid ugovora o radu nemaju pravo na naknadu, jer se smatra da su pristale na prestanak radnog odnosa svojom voljom. Ipak, postoje iznimke. Ako se može dokazati da je sporazumni otkaz zapravo inicirao poslodavac, primjerice zbog viška radnika ili poslovnih razloga, postoji mogućnost ostvarivanja prava na naknadu.

U takvim slučajevima važno je da u dokumentaciji bude jasno navedeno da je razlog prestanka rada poslovne prirode, a ne osobna odluka radnika. Hrvatski zavod za zapošljavanje pritom procjenjuje sve okolnosti, uključujući tko je inicirao raskid ugovora. Savjetuje se da prije potpisa sporazumnog raskida provjerite na HZZ-u hoće li vam prihvatiti zahtjev za naknadu s obzirom na točan razlog prestanka naveden u dokumentu.

