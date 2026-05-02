Temperature skaču na ljetnih 27, ali pripremite kišobrane! Meteorolog otkriva što nas očekuje sljedeći tjedan

Prati nas sunčano i ugodno toplo vrijeme. Lijepo se poklopilo s ovim, za mnoge produljenim vikendom.

U polju smo povišenog tlaka, u stabilnoj atmosferi, pa su sve skupa i biometeorološke prilike povoljne, što znači da vrijeme pozitivno utječe na naše zdravlje i raspoloženje. Poteškoće još uglavnom osjećaju alergični na pelud drveća i trava koja je u visokoj koncentraciji.

Pred nama su još dva sunčana dana, u kojima će dnevna temperatura dodatno porasti, pa se lokalno može očekivati i preko 25 stupnjeva. Nestabilnije, ali isto primjereno proljeću i dobu godine potom u nastavku tjedna kad će uz mjestimičnu kišu ponovno biti i malo manje toplo. Ali ugodno.

Nedjeljno jutro sunčano, u unutrašnjosti i svježe, ali ne i osobito hladno. Dnevna temperatura u ovo doba godine brzo raste, pa iako minimalna oko 6 ujutro bude 5, 6 ili 7 stupnjeva, već do 9 sati ona poraste i na 12, 13, čak 15. Na Jadranu će upravo između 10 i 15 biti rano ujutro, što ne i najhladniji dio dana. Vjetar većinom slab, malo bure u početku bit će podno Velebita i u Dalmaciji gdje, osobito na jugu, na kratko može biti i jaka.

Potom će se sunčano nastaviti i poslijepodne. U središnjoj Hrvatskoj će zapuhati slab, rijetko i umjeren jugoistočni vjetar, a bit će i toplije nego danas uz temperaturu između 24 i 26 stupnjeva.

I u istočnim predjelima naše zemlje sutra će više manje cijeli dan biti sunčano. Puhat će slab do umjeren jugoistočni vjetar, a temperatura će biti uglavnom 23 stupnja.

Sunčano i u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu. Prema večeri i u noći na ponedjeljak, ovdje, na zapadu zemlje umjerena naoblaka. Ujutro podno Velebita malo bure, no danju će većinom puhati sjeverozapadni i zapadni, ponegdje i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura, na ovom području većinom od 21 do 24 stupnja.

U Dalmaciji će također i sutra prevladavati sunčano te danju toplo i vrlo toplo. Puhat će slab do umjeren zapadni i jugozapadni, a na otvorenom moru i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura bit će između 21 i 26 stupnjeva.

Temperatura mora je od 15ak stupnjeva na sjevernom, do 17 na južnom Jadranu.

UV-indeks će u većini naših krajeva biti visok. Inače, upravo ovo je doba godine kad treba posebno pripaziti, jer većini ljudi koža još nije spremna na jako sunčevo zračenje.

Sunčano nam još ostaje i u ponedjeljak, kad bi uz jugozapadnjak u kopnenom području temperatura mjestimice mogla porasti i do ljetnih 27 stupnjeva. No potom slijedi promjena. Postupno naoblačenje sa zapada, u utorak u gorju ponegdje i kiša koje će pak u srijedu biti i drugdje u unutrašnjosti. Lokalno i u obliku pljuskova, moguće praćenih grmljavinom. Puhat će jugozapadnjak, u gorju uglavnom jak. Temperatura prvo u porastu, a potom prema sredini tjedna manje toplo, ali primjereno dobu godine.

I na Jadranu će u ponedjeljak prevladavati sunčano, no ovdje će se tijekom poslijepodneva već skupljati oblaci, a i zapuhat će jugo. Sve skupa najavit će kišu u utorak, prvo mjestimice, a u srijedu će već biti rasprostranjenija na obali te u obliku grmljavinskih pljuskova. Jugo će u srijedu jačati ponegdje na jako, a sve skupa i na moru će se s ovom promjenom temperatura sniziti te će prolazno biti manje toplo.

Stižemo i do druge polovice tjedna kad će vrijeme u pravom smislu riječi odražavati doba godine. Neće biti hladno, neće biti ni posve stabilno, mjestimice će padati kiša, ali bit će i duljih sunčanih razdoblja. Tipičan početak svibnja.