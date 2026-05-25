Vrijeme sutra donosi sunce i velike vrućine, ali stiglo je i važno upozorenje: Meteorolog otkriva detalje

U mnogim mjestima bilo je vruće, ali temperature su visoke od jutra. U Zagrebu se već u 7 sati mjerilo 19 stupnjeva, a u Splitu čak 24.

Posljedica je to toplinskog vala koji je zahvatio zapadnu Europu, a mi se nalazimo na njegovom istočnom rubu tako da vrućina stiže i do nas, iako nije toliko izražena. I dalje smo u polju povišenog tlaka zraka, kao i veliki dio Europe, ali po visini kruži vlažni zrak pa nije isključena mogućnost ponekog popodnevnog pljuska, većinom na Jadranu, u srijedu i na kopnu.

Iznadprosječno toplo ostaje sljedećih par dana, ali na kopnu će u drugom dijelu tjedna vrućina ipak popustiti s dolaskom malo svježijeg zraka sa sjevera.

Jutro sunčano i vedro diljem zemlje. Vjetar na kopnu slab, na moru će puhati slaba do umjerena bura. Podno Velebita ponegdje može imati jake udare.

Najniža temperatura u nizinama unutrašnjosti između 14 i 17, u gorju od 11 do 15, a na moru između 18 i 22.

U središnjoj Hrvatskoj i danju ostaje vedro i sunčano te vruće. Sredinom dana i poslijepodne ponegdje može biti umjerenog sjeveroistočnjaka, a mjerit će se između 29 i 32.

Na istoku zemlje također sunčano. Puhat će većinom slab, ponegdje umjeren sjeveroistočnjak, a u najtoplijem dijelu dana temperatura oko 30.

Vrijeme sutra

Na sjevernom Jadranu i u gorju vedro. Pod Velebitom će se zadržati bura, drugdje će okrenuti na sjeverozapadnjak. U gorju uglavnom vrlo toplo, između 24 i 29, a na moru i u unutrašnjosti Istre vruće, do 32.

U Dalmaciji većinom sunčano i danju vruće. Poslijepodne je na krajnjem jugu uz umjeren razvoj oblaka moguć pokoji pljusak. Od sredine dana puhat će sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, a temperatura od 27 do 32.

UV indeks će gotovo svugdje biti vrlo visok. Nemojte zaboraviti na zaštitne kreme i pokrivala za glavu, osobito za djecu koja u ovim uvjetima mogu dobiti opekline za manje od 10 minuta izlaganja suncu.

Sljedećih dana na kopnu pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku. U srijedu u drugom dijelu dana uz jači razvoj oblaka mogući su lokalni pljuskovi s grmljavinom, a u četvrtak je poneki pljusak moguć uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije.

Vjetar slab do umjeren jugozapadni, u srijedu u drugom dijelu dana će okretati na sjeverozapadni. Uz lokalne nestabilnosti prolazno može biti i jak, a u četvrtak i petak većinom sjeveroistočni i sjeverni. Od četvrtka danju manje toplo.

Na moru pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, a u četvrtak uz poslijepodnevni razvoj oblaka moguć je poneki pljusak, uglavnom u Dalmaciji. Vjetar većinom slab i umjeren, sjeverozapadni i jugozapadni, u četvrtak te u prvom dijelu petka umjerena do jaka bura. Toplije od prosjeka uz manji pad temperature zraka u petak.

Već je tijekom vikenda temperatura prelazila 30 stupnjeva, a sljedećih će dana biti i još malo toplije. Ako je ikako moguće, izbjegavajte fizički naporne aktivnosti sredinom dana. Iako je još uvijek svibanj, vrućine su izražene i mogu uzrokovati zdravstvene probleme, osobito starijim ljudima i maloj djeci. Blago osvježenje, barem na kopnu, stiže za nekoliko dana.