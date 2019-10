U grupi na Facebooku, nazvanoj Bourbon Rhode Rescue, koja broji više od 25 tisuća članova, razmjenjuju se informacije te svi unisono izražavaju duboko uvjerenje da će pomorci ipak biti pronađeni.

Potraga za nestalim pomorcima i hrvatskim kapetanom Dinom Miškićem na noge je digla cijelu Hrvatsku. Svi nestrpljivo prate vijesti o kretanju spasilačkih brodova na Atlantiku i nadaju se najboljem ishodu.

Donosimo kratak kronološki presjek najvažnijih zbivanja vezanih uz havariju broda Bourbon Rhode.

Tegljač Bourbon Rhode potonuo je još 26. rujna, u oluji povezanoj s uraganom Lorenzo. Bio je na putu prema Gvajani, a u problemi su počeli na Atlantiku. Na brodu je bilo ukupno 14 članova posade, a francuska tvrtka Bourbon Offshore odmah je pokrenula akciju spašavanja.

Neven Melvan, tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske, kazao je tada da je riječ o vrsti broda koja inače karakteristična za francusku tvrtku Bourbon Offshore.

''Oni inače jako duboko gaze, ali ovo su bili zbilja ekstremni vremenski uvjeti koji su, usput, bili i najavljeni. Po takvim vremenskim uvjetima ne znam baš da se isplovljava bilo kakvim brodom"', kazao je Melvan za DNEVNIK.hr.

Dosad su spašena tri člana posade, koji su pronađeni u čamcu za spašavanje, a uočio ga je zrakoplov Falcon 50 francuske ratne mornarice. Također, pronađen je i jedan prevrnuti čamac za spašavanje te četiri tijela poginulih pomoraca.

Transkripte je medijima dostavio prijatelj kapetana Miškića, koji ih je dobio iz povjerljivijh izvora.

Prva je poruka poslana 26. rujna u 8 sati i 29 minuta.

Riječ je automatskoj poruci poslanoj s uređaja koji obavijest šalje nakon pritiska gumba ''Distress'' (opasnost, op.a.). Tada operativni menadžer Bourbon Offshore kontaktira s Marlinkom (operaterom) da bude direktan posrednik kako bi poruke stizale što prije.

Sedamnaest minuta kasnije, u 08:45 stiže pisana poruka da brod tone jer voda ulazi u strojarnicu.

U 08:58, 13 minuta kasnije, ponovno je napisana poruka u kojoj je dodana i pozicija broda.

Prva poruka od tvrtke Bourbon Offshore stiže u 09:42. Tvrtka je odgovorila tek nakon što je kapetan poslao treću poruku, odnosno jedan sat i 14 minuta nakon prvog poziva u pomoć.

''Dino, poruka primljena. Pomorski koordinacijski centar spašavanja je uključen, potvrdi nivo vode u strojarnici (totalna ili djelomična poplava). Potvrdi radi li pomoćni generator i uspijevaju li kaljužne pumpe izbaciti vodu iz strojarnice. Potvrdi možeš li držati prodor vode pod kontrolom, kao i stabilitet broda da ostane plutati. Svi smo mobilizirani u svrhu Vašeg spašavanja'', napisali su iz Bourbona.

U 09:48 potvrđena pozicija broda.

U 09:57 kapetan Miškić, uz poziciju broda, ponovno šalje poruku da tonu te da nitko nije ozlijeđen.

Napisao je i da motori na brodu više ne rade i da je sve ugašeno. ''Sva se posada skupila i spremna je za napuštanje broda, ali ne mogu baciti splavove zbog velikih valova od 10 metara ili više'', piše u poruci šibenskog kapetana.

U 10:52, gotovo sat vremena kasnije, kapetan obaviještava Bourbon da ne mogu više ispumpavati vodu.

Iz tvrtke kapetana Dinu pitaju da potvrdi radi li pomoćni generator koji brod opskrbljuje strujom u slučaju nužde.

U 11:11 kompanija javlja Bourbon Rhodeu da su brod SSI EXCELLENT preusmjerili prema njihovoj lokaciji.

U 11:35 kapetanu je poslana poruka da potvrdi koji su dijelovi broda poplavljeni.

Kapetan Miškić odgovara 11 minuta kasnije, u 11:46. U poruci je kapetan napisao da je poplavljen zadnji dio strojarnice, točnije kormilarnica.

U 11:54 Miškić je potvrdio da je kormilarnica izolirana vodonepropusnom pregradom. Iz tvrtke ga ponovno pitaju odakle točno more prodire u brod te je li i strojarnica izolirana vodonepropusnom pregradom.

Točno u 12:00 sati kapetan Dino Miškić pita kad stiže brod koji im je krenuo u pomoć. Nakon 5 minuta javlja da nivo vode u brodu raste.

U 12:28 kapetan je poslao novu poruku. Napisao je da su kormilarnica i strojarnica izolirani vodonepropusnim pregradama, no da voda i dalje raste. To je bila i posljednja poruka s broda.

U 12:41 iz tvrtke šalju poruku da im potvrdi radi li bilo koji od generatora. Ta poruka nije stigla do broda.

U 13:32 ponovno traže od kapetana da održava komunikaciju i da ih izvještava svakih 15 minuta, ali ni ta poruka nije dostavljena na brod.

U 13:44 Bourbon traži od Marlinka (operatera) da kontaktira brod, no bezuspješno.

U 16:10 Marlink potvrđuje da im je terminal nedostupan. Tek nakon toga odlučuju kontaktirati s obiteljima posade broda.

Nakon sedam dana potrage, lokalne vlasti objavile su da odustaju od potrage za pomorcima nestalima na Atlantiku. Kazali su da je vrijeme za preživljavanje prošlo. "Nakon tjedan dana potrage, vrijeme za preživljavanje čovjeka izvan broda, čak i opremljenog, uvelike je premašeno. A od 1. listopada nije se moglo naći novo tijelo", kazao je tada Philippe Bricquer, direktor tvrtke Cross Antila Guyane.

Ova je odluka razljutila mnoge, koji su na stranicama kompanije Boirbon Offshore ostavljali bijesne poruke: "Tražili su ih sedam dana i samo tako prestali. Sedam dana za sedam ljudi, dan po mornaru. Svaki od njih ima svoju obitelj. Obitelj kojoj se na ovaj način poručuje da život njihovog oca/supruga/ sina ili brata vrijedi jedan dan potrage. Četiri nađena tijela, sedmero nestalih, 11 očajnih obitelji", navedeno je između ostalog u porukama koje au ljudi masovno ostavljalli na Facebook stranici Bourbon Offshorea.

Nakon što su saznali da je obustavljena potraga za pomorcima nestalim nakon potonuća broda Bourbon Rhode javila se obitelj Dine Miškića.

“Obitelj je tijekom proteklih dana od tvrtke i iz drugih službenih kanala dobivala informacije kako će se za 3 preostale splavi za spašavanje koje još nisu nađene tragati dok god postoji i najmanja šansa za pronalazak preživjelih. Tri splavi nisu nađene – a potraga je obustavljena nakon samo 7 dana!

S time se ne možemo niti ćemo pomiriti! Apeliramo na premijera, predsjednicu i cijelu Vladu Republike Hrvatske da nam pomognu u ovoj borbi za nadu i za pronalazak prave istine o nesreći koja je uništila život 14 obitelji! Molimo da u ovoj mučnoj situaciji iskoristite sav svoj utjecaj kako bi se potraga nastavila do pronalaska 3 splavi. Kao predstavnici vlasti, molimo Vas – učinite sve što je u Vašoj moći da se dozna cijela istina i da se ovakva tragedija više nikada ne ponovi u obitelji niti jednog hrvatskog pomorca!", zamolila je obitelj.

Obustava potrage izazvala je zgražanje Hrvatske, ali u kompaniji Bourbon Offshore kazali su da za nestalima i dalje traga brod Alp Striker koji može ploviti na velikim udaljenostima.

"Brod još kruži područjem i traži nestale pomorce. Također, trgovački brodovi koji plove ovim područjem obavezni su obratiti pojačanu pozornost", kazali su u kompaniji i dodaju kako svakodnevno pružaju potporu obiteljima pomoraca.

Opsežnija potraga pokrenuta je 8. listopada, kad je posada broda Alp Striker uočila signalnu raketu. Bijeli pa crveni signal trajao je dvadesetak sekundi, a u potragu za nestalim pomorcima uključio se i avion američke obalne straže. "Područje na kojemu je signal uočen je u skladu s jednom od teorija gdje bi nestali pomorci mogli biti nakon brodoloma", priopćeno je iz Préfecture de Martinique.

Sindikat pomoraca dobio je 10. listopada pouzdanu informaciju da je na satelitskim snimkama uočen objekt koji dimenzijama odgovara splavi za spašavanje te su na to područje upućeni svi brodovi.

Tu je informaciju kasnije potvrdila i Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA), koja se na zahtjev hrvatske Vlade uključila u potragu za nestalim pomorcima s broda Bourbon Rhode. Iz te su agencije izvijestili da je uočen objekt koji bi po dimenzijama mogao odgovarati jednoj od splavi za kojima se traga, objavilo je hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

"No zbog tehničkih ograničenja snimanja iz satelita te vremenskog odmaka nakon obrade snimaka, to nije moguće potvrditi dok to brodovi na lokaciji ne utvrde", naveli su u priopćenju.

Reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić razgovarala je s Brankom Skorićem iz Udruge kapetana Šibenika koji je rekao kako su brodovi stigli do tog mjesta te da pojačavaju pretragu. "Usporili su, to je dobar znak da su došli na poziciju i nadamo se da će uskoro uočiti taj neidentificirani objekt na moru“, kazao je i otkrio na kojoj lokaciji je točno uočen objekt, odnosno na kojoj udaljenosti od potonuća broda.

"Koliko ja imam informacije, to je od 65 do 70 nautičkih milja. Distanca za orijentaciju je Šibenik - Pag, otprilike. Ja hoću vjerovati da postoje realne mogućnosti da se radi o pomorcima s potonulog broda“, kazao je Skorić.