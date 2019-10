Velika potraga za nestalim pomorcima, među kojima je i hrvatski kapetan Dino Miškić, možda je došla kraju.

Sindikat pomoraca dobio je pouzadnu informaciju kako je uočena splav i da su svi brodovi upućeni prema njoj.

"Uočena je splav na satelitskim snimkama i uputila se flota prema splavi. Satelitske snimke kasne dva sata. Upućena je veća flota", potvrdio je za Novu TV Neven Melvan iz Sindikata pomoraca Hrvatske.

Na stranici koja prati kretanje brodova Marine Traffic tijekom posljednjih sati moglo se vidjeti da je nekoliko brodova promijenilo kurs kojim su plovili.

Trenutačno je na vrlo maloj udaljenosti nekoliko brodova. Pomorci u grupi Bourbon Rhode Rescue na Facebooku protumačili su to kao akciju spašavanja, odnosno tvrde da je vjerojatno u Atlantiku uočeno nešto zbog čega su brodovi skrenuti s kursa.

Mnogi od njih nadaju se da je uočen splav ili više njih, na kojima bi mogli biti nestali pomorci na čelu s hrvatskim kapetanom potonulog broda Bourbon Rhode Dinom Miškićem.

Trenutačno nema službenih informacija, no obitelji nestalog Miškića i šestorice Ukrajinaca nadaju se da je završena potraga za njima te očekuju dobre vijesti. Iz Ukrajine se neslužbeno doznaje da je uhvaćen nekakav signal te da zbog tog signala brodovi mijenjaju kurs i idu u istom smjeru.

Kako doznaje portal Morski.hr, sazvan je hitan sastanak hrvatskih diplomata i francuskih dužnosnika.

Uočene signalne rakete

U utorak je posada broda Alp Striker, koji aktivno traga za nestalim pomorcima, uočila signalnu raketu u blizini područja na kojem je potonuo Bourbon Rhode. Bijeli pa crveni signal trajao je dvadesetak sekundi, a u potragu za nestalim pomorcima tada se uključio i avion američke obalne straže.

Obitelj i prijatelji nestalog hrvatskog pomorca i kapetana potonulog broda Bourbon Rhode ne odustaju. Nakon peticije kojom su tražili nastavak potrage, a koja je sakupila više od 40.000 potpisa, pokrenuli su kampanju za skupljanje novca. Kao cilj su postavili iznos od 300.000 eura. Iznos doniranog novca vrlo brzo raste, a u srijedu u 15:55 taj je iznos premašio 49.141 eura.

Na splavi moguće preživjeti i do 30 dana

Bourbon Rhode, brod s 14 članova posade, potonuo je na Atlantiku 26. rujna. U akciji potrage pronađena su tijela četiri pomorca, dok su trojica pomoraca pronađena su živa na splavi. Spašeni pomorci tvrde da su sva četiri splava za spašavanje uspješno spuštena u more te da postoje velike šanse da su i ostalih sedam pomoraca živi na splavi.

Stručnjaci kažu da je na oceanu moguće preživjeti i do 30 dana, ovisno o uvjetima. Pojasnio je to Romano Perić iz Sindikata pomoraca Hrvatske. ''Sama činjenica da ste na splavi već 12 dana, pa taman i da su uvjeti idealni u borbi za goli život, pomisao na to me grozi.

Oni su trenutno na splavi koja je opremljena svime što im je potrebno, ovisno o tome za koliko je ljudi splav certificirana i veličini. Na splavi se mogu nalaziti dovoljne količine hrane i vode koje mogu biti dopunjene zalihama s broda ukoliko su imali mogućnosti da to i naprave. Uz to, ima i reflektirajući radar. Također, ima protustrujno sidro koje usporava brzinu splavi'', objasnio je Perić za Dnevnik Nove TV.