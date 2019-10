Kampanja za skupljanje novca koji bi se utrošili na potragu za nestalim pomorcima završila je nakon sedam dana. Nažalost, skupljeni novac nije dovoljan za nastavak potrage.

Obitelj i prijatelji nestalog hrvatskog kapetana Dine Miškića koji je s još šest pomoraca s Bourbon Rhodea nestao nakon brodoloma, osnovali su kampanju za skupljanje novca kako bi omogućili nastavak potrage. Trajanje kampanje bilo je tjedan dana, a iznos koji je bio postavljen kao cilj bio je 300.000 eura.

Nakon tjedan dana, kampanja je zatvorena, skupljeno je 90.398 eura. Ostaje pitanje - što će se dogoditi s tim nocem koji je pristigao od 3632 osobe koje su donirale različite iznose.

U Facebook grupi Bourbon Rhode Rescue koja je osnovala kako bi se pratio tijek potrage, ali i skupljanje novca, objavljeno je da obitelj Miškić više neće skupljati nikakva sredstva. Zbog velike udaljenosti lokacije havarije od kopna, pišu admini grupe, nemoguće je prikupljenim sredstvima organizirati privatnu potragu.

Obitelj kapetana Miškića nastavlja komunikaciju s hrvatskim institucijama kako bi se našao način da se skupljena sredstva iskoriste u željenu svrhu. Isto tako, nadaju se i da će nastavak satelitskog snimanja i aktivni monitoring brodova koji prolaze tim područjem donijeti rezultat.

Poruku admina grupe prenosimo u cijelosti

Poštovani članovi,

tijekom jučerašnjeg i današnjeg dana zaprimili smo brojna pitanja o tome hoće li se uplata sredstava kroz Go Get Funding kampanju 'Help us Find Bourbon Rhode Crew' produživati.

Go Get Funding kampanja imala je unaprijed definirani rok trajanja od 7 dana, kampanja je završena sinoć te više nije moguće vršiti uplate putem iste. Želimo zahvaliti svima koji su se kampanji odazvali, a riječ je o sveukupno 3632 pojedinačne uplate te o ukupnom iznosu donacija od 90.398 eura. Po dovršetku spomenute kampanje, obitelj Miškić više ne prikuplja nikakva sredstva.

U međuvremenu, uz podršku i u suradnji s institucijama i ljudima od struke, tijekom proteklih dana ispitane su sve mogućnosti za organizaciju privatne potrage na Atlantiku. Međutim, zbog velike udaljenosti lokacije same havarije od kopna, privatnu potragu avionima ili brodovima nije moguće organizirati prikupljenim iznosom sredstava. Obitelj Miškić nastavlja komunikaciju s hrvatskim institucijama, kako bi se s njima u suradnji ipak pronašlo rješenje i način da se sredstva iskoriste u željenu svrhu.

Snagu i nadu za dalje pruža spoznaja da se nastavlja satelitsko snimanje koje je omogućila EMSA kao i aktivni monitoring brodova. Grupa Bourbon Rhode Rescue će i dalje objavljivati nove, relevantne i provjerene informacije o potrazi.

Ograđujemo se od svih novoosnovanih grupa na Facebooku u kojima se spominje havarija broda Bourbon Rhode u bilo kojem kontekstu, i naglašavamo kako one ni na koji način ne predstavljaju niti obitelji Miškić niti administratore ove grupe. Još jednom molimo za razumijevanje, suosjećanje i obazrivost prema obitelji Miškić koja proživljava najteže dane, napisali su admini Facebook grupe Bourbon Rhode Rescue u utorak.

Podsjetimo, obitelj nestalog hrvatskog kapetana Dine Miškića zahvalila je francuskim vlastima na dosadašnjoj potrazi, ali priznala da je odluka o prestanku aktivne potrage za njih razočaravajuća. Nastojat će apelirati brodove koji su u blizini da izmijene svoj kurs i približe se zoni kako bi povećali šanse za pronalazak splavi i ljudi na njima.

Bourbon Rhode, brod s 14 članova posade, potonuo je na Atlantiku 26. rujna. U akciji potrage pronađena su tijela četiri pomorca, dok su trojica pomoraca pronađena su živa na splavi. Spašeni pomorci tvrde da su sva četiri splava za spašavanje uspješno spuštena u more te da postoje velike šanse da su i ostalih sedam pomoraca živi na splavi. Stručnjaci kažu da je na oceanu moguće preživjeti i do 30 dana, ovisno o uvjetima.