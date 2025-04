Prva dama Melanija Trump spasila je svojeg supruga i američkog predsjednika Donalda Trumpa od još jednog gafa o kojem bi se pričalo. Naime, nakon što su za vrijeme sprovodne mise za papu Franju s oltara vjernici pozvani da pruže znak mira jedni drugima i rukuju se, Donald Trump je ostao mirno stajati, iako su svi ispred i oko njega počeli rukovati i govoriti jedni drugima "mir s tobom", piše Daily Mail.

Tada mu je prišla supruga Melanija Trump i prema tvrdnjama forenzičke čitačice s usana dvaput prišapnula: "Trebao bi to napraviti", a na što je on onda navodno rekao: "Oh, dobro" i počeo se rukovati s onima najbližima sebi. Rukovao se s estonskim predsjednikom Alarom Karisom, španjolskim kraljem Filipom VI. i njegovom suprugom Leticijom, a onda se okrenuo prema francuskom predsjedniku Emanuelu Macronu i pružio mu ruku.

Emanuel Macron i Donald Trump Foto: Youtube

Kao i uvijek kad se Macron i Trump rukuju, i ovaj put je to trajalo malo predugo i čudno.