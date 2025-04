Doktor Emir Solaković rekao je da danas imamo epidemiju karcinoma koji su izravna posljedica koronavirusa.

"Postoji nešto što je specifično, nasljedno, nešto što zovemo autoimunom bolešću, a što direktno ovisi o našem imunološkom sustavu. Imunološki sustav je taj koji vas čuva, koji vodi borbu u vašem tijelu svaki dan, bez pauze. U našem organizmu stalno kruže karcinogene stanice. One su tu, hodaju kroz tijelo, ali ih zaustavlja i uništava naš imunosni sustav. Dok god imunosni sustav pobjeđuje — vi ste zdravi. Ali ako karcinogene stanice pobijede imunosni sustav, dolazi do razvoja raka", objasnio je doktor Solaković gostujući u emisiji Pressing na N1 BiH.

U nastavku je rekao i da smatra da koronavirus nije prirodno nastao.

"To je napravljeno, bačeno među ljude. Mogu reći da je to što se dogodilo s koronom nešto najopasnije što je moglo pogoditi čovječanstvo. Bolje da su bacili atomsku bombu jer ovako su ljudima razorili imunitet", rekao je doktor Solaković i dodao da je korona "srušila imunološki sustav".

"A kada imunitet padne, karcinogene stanice dobivaju slobodan prostor", zaključuje.

Zbog toga danas, smatra kardiovaskularni kirurg i profesor Medicinskog fakulteta u Sarajevu, kojeg još nazivaju i bosanski doktor Oz, imamo epidemiju karcinoma, ali o tome se ne govori.

"U bolnicama, na terenu, vidimo to svaki dan. Ljudi dolaze s rakom, s teškim oboljenjima, ali nitko to ne povezuje s koronom. Nitko neće javno reći da je to posljedica pandemije", objasnio je doktor Solaković.

Kad je pandemija završila, završila je i priča o njoj. Ali posljedice nisu nestale. One su ostale — i fizičke, i psihičke, tvrdi taj doktor. Ljudi su ostali ranjivi, psihički iscrpljeni, mnogi završavaju na psihijatriji, čak i oni koji na prvi pogled djeluju zdravo. Korona je, naglašava Solaković, ušla u sve sustave čovjekovog organizma, posebno u one najslabije. Udarcem na imunosni sustav otvorila je vrata ne samo karcinomima nego i dijabetesu, problemima sa srcem, ali i mentalnim poremećajima.

Danas su ljudi nervozniji nego ikada, a mentalno stanje nacije je narušeno, uvjeren je doktor Solaković.

"Korona je ušla i u nervni sustav, u srce, u glavu. Ne da su ljudi pod stresom, nego su mnogi doslovno poludjeli. Završavaju na psihijatriji jer im je virus razorio ono što ih je držalo na nogama. O tome se, međutim, malo priča. Više nema vijesti, više nije interesantno. Ali posljedice su tu, oko nas, svaki dan, na svakom koraku", zaključio je.