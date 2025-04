Reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac u Vatikanu i Rimu pratila je pogreb pape Franje, čiji će grob vjernici moći vidjeti u nedjelju ujutro.

"Iako je još prije nekoliko dana Tiskovni ured Svete Stolice najavio da će se već večeras unutar bazilike Marije Velike održati prva molitva krunice za papu Franju, to ipak neće biti moguće. Treba i taj tehnički dio posla obaviti kako treba pa će se večeras krunica ipak moliti ispred bazilike, a vjernici će u nju moći ući sutra. Prema prvim procjenama, papu Franju ispratilo je oko 400.000 ljudi i sam ispraćaj bio je, kazali su mi svi s kojima sam razgovarala, za njih jako emotivan", rekla je Štrbac.

Sada sve zanima kada će početi konklava i izbor novog pape.

"Ono što sad znamo jest da će se u nedjelju u bazilici Svete Marije Velike održati misa kardinala, ali prvi službeni susret najavljen je tek za ponedjeljak ujutro. Doduše, u komunikaciji s novinarima ostavljena je mogućnost da bi se možda mogli sastati i ranije", objasnila je reporterka.

"Čini se da se zbog složene geopolitičke slike svima žuri jer glas pape uvijek mnogo znači. Papa Franjo glasnije je od ičega zagovarao mir i to do posljednjeg daha, a to svi očekuju naravno i od njegova nasljednika. Od jučer kada je stigao u Vatikan na sastancima kardinala sudjeluje i naš kardinal Josip Bozanić", dodala je.

Ispraćaj pape Franje okupio je impresivnu listu svjetskih moćnika.

"Na sprovod je stiglo 12 vladajućih monarha, dva princa prijestolonasljednika, pedesetak šefova država i vlada, ukupno više od 160 delegacija. Bili su tu i predstavnici gotovo svih svjetskih religija. Ovo je bila prilika da porazgovaraju Donald Trump i Volodimir Zelenski. Zelenski je nakon tog razgovora na društvenim mrežama objavio da je to bio izvrstan susret, nada se i povijesni. Papa Franjo u svakoj je svojoj poslanici uvijek molio za mir. Pokaže li se taj susret zaista povijesnim bila bi to baš lijepa simbolika", zaključila je Štrbac.