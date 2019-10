Francuska je tijekom noći sa srijede na četvrtak poslala još jedan brod u potragu za nestalim pomorcima.

Nakon što je u srijedu stigla informacija da je objekt koji dimenzijama odgovara splavi za spašavanje uočen na satelitskim snimkama, na to su područje upućeni svi raspoloživi brodovi.

Iz Sindikata pomoraca Hrvatske potvrdili su za DNEVNIK.hr da je Francuska tijekom noći sa srijede na četvrtak poslala još jedan brod da pretražuje područje na kojem bi mogla biti splav u koju su se ukrcali hrvatski kapetan Dino Miškić i šest članova posade potonulog broda Bourbon Rhode.

Informaciju da je satelit snimio objekt koji bi mogao biti splav za spšavanje potvrdila je i Europska agencija za pomorsku sigurnost (EMSA), koja se na zahtjev hrvatske Vlade uključila u potragu za nestalim pomorcima s broda Bourbon Rhode. Iz te su agencije izvijestili da je uočen objekt koji bi po dimenzijama mogao odgovarati jednoj od splavi za kojima se traga, objavilo je hrvatsko Ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

Nade još ima

"No zbog tehničkih ograničenja snimanja iz satelita te vremenskog odmaka nakon obrade snimaka to nije moguće potvrditi dok to brodovi na lokaciji ne utvrde", naveli su u priopćenju.

Reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Jurišić razgovarala je u srijedu s Brankom Skorićem iz Udruge kapetana Šibenika koji je rekao kako su brodovi stigli do tog mjesta te da pojačavaju pretragu. "Usporili su, to je dobar znak da su došli na poziciju i nadamo se da će uskoro uočiti taj neidentificirani objekt na moru“, kazao je i otkrio na kojoj lokaciji je točno uočen objekt, odnosno na kojoj udaljenosti od potonuća broda.

"Koliko ja imam informacije, to je od 65 do 70 nautičkih milja. Distanca za orijentaciju je Šibenik - Pag, otprilike. Ja hoću vjerovati da postoje realne mogućnosti da se radi o pomorcima s potonulog broda“, kazao je Skorić.