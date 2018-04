Saborski zastupnik HDZ-a Stevo Culej na konferenciji za novinare optužio je saborskog kolegu Gorana Beusa Richembergha da već 30 godina radi protiv Crkve.

Na stol ispred novinara Stevo Culej bacio je dokumente za koje tvrdi da su dokaz da Goran Beus Richembergh iz stranke Glas godinama radi protiv Crkve.

"Tko je taj čovjek. On svaki trenutak u Saboru koristi za uvrede branitelja, Hrvatske i Crkve. On je relikt prošlosti koji javno potiče na nasilje. On je u bivšoj Jugoslaviji vrijedno radio za UDBA-u", rekao je Culej.

"Ovo su dokazi da on već 30 godina radi protiv Crkve", kazao je ovaj HDZ-ovac i pred novinare bacio papire.

Osim o Beusu Richembergu, govorio je i o Istanbulskoj konvenciji protiv koje će glasati u Saboru.

Na pitanje je li rekao premijeru da je nezadovoljan time što je HDZ poslao Istanbulsku konvenciju na ratifikaciju, odgovorio je: ''Zašto bih ja bio zadovoljan nečim što hrvatski narod ne prihvaća i zbog čega je narod nezadovoljan?''