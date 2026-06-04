VIDEO Drama u Beogradu: Izbio požar u veleposlanstvu

U zgradi veleposlanstva Pakistana na beogradskom Dedinju u četvrtak je izbio požar.

Fotografije objavljene na Instagram stranici Moj Beograd prikazuju gust dim koji izbija iz jednog od gornjih katova zgrade veleposlanstva.

Za sada nije poznato što je uzrokovalo požar niti kako je došlo do izbijanja vatre, piše Nova.rs.

Nadležne službe još se nisu službeno oglasile o incidentu, a zasad nema informacija o eventualno ozlijeđenim osobama. Također, nije poznat ni razmjer materijalne štete.

Više informacija očekuje se nakon očevida i službenog priopćenja nadležnih tijela.