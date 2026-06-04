VIDEO Drama u Beogradu: Izbio požar u veleposlanstvu

U zgradi veleposlanstva Pakistana na beogradskom Dedinju u četvrtak je izbio požar. Fotografije objavljene na Instagram stranici Moj Beograd prikazuju gust dim koji izbija iz jednog od gornjih katova zgrade veleposlanstva. Za sada nije poznato što je uzrokovalo požar niti kako je došlo do izbijanja vatre, piše Nova.rs. View this post on Instagram A post shared by MOJ BEOGRAD (@moj_beo_grad_) Nadležne službe još se nisu službeno oglasile o incidentu, a zasad nema informacija o eventualno ozlijeđenim osobama. Također, nije poznat ni razmjer materijalne štete. View this post on Instagram A post shared by MOJ BEOGRAD (@moj_beo_grad_) View this post on Instagram A post shared by MOJ BEOGRAD (@moj_beo_grad_) Više informacija očekuje se nakon očevida i službenog priopćenja nadležnih tijela.