Gužve na autocestama i graničnim prijelazima, HAK: "Upozoravamo vozače da..."

Promet je na blagdan Tijelova pojačan na važnijim cestama te pojedinim graničnim prijelazima, izvijestio je u četvrtak Hrvatski autoklub (HAK).

Na autocesti A1 Zagreb - Ploče - Karamatići, između naplate Lučko i čvora Karlovac u smjeru mora, vozi se usporeno uz povremene zastoje.

Lučko Foto: HAK

Na autocesti A2 Zagreb - Macelj, pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je oko jedan kilometar.

Trakošćan Foto: HAK

Na cestama u gorju te na Jadranskoj magistrali (DC8) mogući su odroni.

HAK upozorava i na privremenu regulaciju prometa na A1. Do 12. lipnja zatvorena je dionica između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Obilazak je preko čvora Bisko, državne ceste DC220, županijskih cesta ŽC6260 i ŽC6145 te državne ceste DC1 prema Dugopolju i Splitu.

Na naplatnoj postaji Dugopolje moguće je uključiti se na autocestu A1 prema Zagrebu ili nastaviti državnom cestom DC1 prema Splitu. Na čvoru Bisko nije moguće uključenje na autocestu A1 u smjeru Zagreba.

Iz HAK-a napominju da su tijekom trajanja privremene regulacije mogući zastoji i kolone na naplatnim postajama Bisko i Split te na obilaznim pravcima.

"Upozoravamo vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama te održavaju sigurnosni razmak između vozila", izvijestio je HAK.

Što se tiče Zagreba, zbog uklanjanja sjevernog dijela Vjesnikova nebodera od četvrtka ujutro do nedjelje navečer u potpunosti se zatvara i podvožnjak i Slavonska avenija na tom dijelu radi sveopće sigurnosti prometa i ljudi.

Granični prijelazi

Zbog uvođenja novog sustava carine duža su čekanja od uobičajenih u prometu teretnih vozila na ulasku u Hrvatsku.

GP Bajakovo Foto: HAK

Zbog oštećenja mosta između graničnih prijelaza Stara Gradiška (HR) i Gradiška (BiH) prekinut je promet u oba smjera. No, od 19. svibnja otvoren je granični prijelaz Gornji Varoš (HR)-Gradiška (BiH).

GP Gornji Varoš Foto: HAK