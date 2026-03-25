FOTO/VIDEO Velika zapljena splitske policije! Razotkrili su ilegalni biznis muškarca: Sve su snimili

Splitska policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 72-godišnjakom koji je osumnjičen za neovlaštenu trgovinu.

Policija je pretražila prostor koji koristi i pronašla te oduzela 45,6 kilograma sitno rezanog duhana, 6980 kutija različitih marki cigareta, 383 ručno spravljene cigarete sitno rezanog duhana.

Oduzeli su mu i dvije digitalne vage za precizno mjerenje i više od 200 vrećica za vakuumiranje.

Cigarete koje je zaplijenila splitska policija Foto: PU splitsko-dalmatinska

"Provedenim istraživanjem utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 72-godišnjak na ilegalnom tržištu radi dalje preprodaje nabavio duhan i cigarete, koje je skladištio na adresi prebivališta na području Splita, pakirao je u manje količine radi prodaje, odnosno preprodavao je robu čiji je promet zabranjen ili ograničen. Nadležnom Općinskom državnom odvjetništvu bit će podnesena kaznena prijava protiv 72-godišnjaka", priopćila je policija.