Anušić o Davidovoj praćki koju Milanović ne želi: "Imamo nekoliko činjenica..."

Ministarstvo obrane i Hrvatska gospodarska komora organizirali su skup Gospodarstvo i obrambena industrija, na kojem je potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić dao izjavu za medije.

Najavio je kako će na konferenciji biti predstavljeno mapiranje obrambene industrije u Hrvatskoj.

"Detektirat ćemo tvrtke, potencijale, mogućnosti, kvalitetu i kvantitetu te ih međusobno povezati i razvijati ono što smo najavili prije nekog vremena. Naša obrambena industrija može biti ogroman potencijal za cijelu Hrvatsku. Imamo znanje i iskustvo iz Domovinskog rata koje je još uvijek živo", rekao je Anušić.

Dodao je da je potrebno usmjeriti se na sigurnost i obranu.

"Smatram da je ogroman potencijal upravo ovdje. Moramo se okrenuti obrani i sigurnosti te sigurnijoj budućnosti za sve nas u Hrvatskoj, Europi, NATO savezu i svijetu", poručio je.

Govorio je i o mogućoj suradnji s Izraelom, posebno u kontekstu sustava protuzračne obrane Davidova praćka.

"Imamo nekoliko činjenica. Prva je da je Srbija predstavila hipersonične rakete koje su kupili od Kine i nazvali ih Zagrepčanke. Taj sustav može se zaustaviti tek s nekoliko sustava u svijetu, među kojima je i Davidova praćka. Predsjednik je zabranio suradnju oružanih snaga s oružanim snagama Izraela. Drugim riječima, nemoguće je pregovarati o tome kad Oružane snage imaju zabranu kupovine. Zaključak možete donijeti sami. Nije stvar što ja hoću ili neću, svašta bi ja u životu htio. Neke stvari mogu napraviti, neke ne mogu. Ove ne mogu. Ako sam naveo činjenicu da je predsjednik zabranio onda ne može biti opcija jer nema smisla razgovarati o nečemu što ne možemo kupiti", poručio je ministar.

Studija protuzračne obrane je gotova i uskoro će se donijeti odluka o tome koji ćemo sustav imati, rekao je.

"Studija protuzračne obrane je gotova, uskoro će se donijeti odluka o tome koji sustav protuzračne obrane ćemo imati. Ne donosimo odluku o nečemu - ja o mom uredu, da ja odlučim s premijerom što kupiti i mi idemo to kupiti", dodao je Anušić.

Na pitanje o dometu sustava, rekao je da Hrvatska ide prema srednjem dometu. "Kratki već imamo", zaključio je ministar.