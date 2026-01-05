Zimski hit kod Osijeka: Sedam metara visok snjegović s humanitarnom porukom

Blizu Osijeka, u Bijelom Brdu, zima je donijela prizor kakav se rijetko viđa - divovskog snjegovića koji je osvojio cijelo mjesto i postao turistička atrakcija.

Riječ je o snjegoviću visokom čak sedam metara, koji privlači brojne posjetitelje. Iza ove neobične zimske atrakcije krije se posebna humanitarna priča.

Snježni div - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Snježni div - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Snjegović je trebao izgledati drukčije, ali bili smo ograničeni s vremenom zato što je pao minus pa je snijeg bio težak za oblikovanje. oči su mu kotači od kolica, nos je cijev od kanalizacije, a osmijeh blatobran od kamiona", rekao je Vukašin Klajić iz Bijelog Brda.

Snježni div - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Snježni div - 1 Foto: DNEVNIK.hr

"Skupljamo novac za dječju ekskurziju Osnovne škole Bijelo Brdo pa, ako skupimo dovoljno, da neka djeca vide snijeg, odu na skijanje. Sve u svemu, da ovo bude jedna lijepa priča", poručuje Klajić.