Kažnjen jer je prije Thompsonova koncerta dizao desnicu i vikao "Za dom": "Kriv sam, neću to ponoviti"

Općinski sud u Novom Zagrebu kaznio je muškarca koji je uoči koncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu podigao desnicu u zrak i više puta uzviknuo "Za dom", a ljudi u njegovoj blizini odgovarali su "spremni".

Sud je u odluci napomenuo da su pozdrav i podignuta ruka "korišteni kao službeni pozdrav Ustaškog pokreta Nezavisne države Hrvatske koji je nastao od fašizma i koji je utemeljen na rasizmu i time simbolizira mržnju prema Ijudima različite rase, vjerskog ili etničkog identiteta, a opisano ponašanje svakako doprinosi stvaranju atmosfere u kojoj se utječe na javni red i mir na način da se ohrabruje druge na izražavanje mržnje i na nasilje".

Okrivljenik je na glavnoj raspravi rekao da se smatra krivim za prekršajno djelo za koja se optužuje, ali je dodao da u tom trenutku nije bio svjestan da čini prekršaj. Tvrdi da niti u jednom trenutku nije slao poruku na način koji se to opisuje u optužnom prijedlogu, ali sada je svjestan da sadržaj riječi nije dobar i ne bi to ponovio.

Također je naveo da uzvikivanjem pozdrava "Za dom" nije slao lošu poruku, posebno ne izazivanje mržnje, nelagode, uznemirenosti. Rekao je da to više neće ponoviti jer mu izgovaranje takvih riječi ne treba te će svjesno snositi odgovornost za sadržaj izgovorenih riječi.

Na suđenju je puštena i policijska snimka događaja, za koju je okrivljenik rekao da je u potpunosti autentična. Naveo je da mu je iskreno žao, da je konzumirao alkohol, da ima zdravstvenih problema te je priložio u spis povijest bolesti od 30. siječnja i 6. ožujka ove godine.

Predstavnica tužitelja, međutim, izjavila je da konzumiranje alkohola i helex tableta ne umanjuje odgovornost za počinjeno.

Sud mu je odredio kaznu od 1000 eura. Ako u roku od 90 dana uplati dvije trećine kazne, smatrat će se da je ona u cijelosti plaćena. Osim toga, morat će platiti i troškove prekršajnog postupka u paušalnom iznosu od 70 eura.