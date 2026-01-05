Loše vijesti za pušače: Od sutra poskupljuju cigarete i duhanski proizvodi

Procjene su da će državni proračun većim trošarinama uprihoditi 129 milijuna eura, a sve nadzire i Carinska uprava.
"Radi se o uobičajenom usklađivanju trošarine s razinom maloprodajne cijene cigareta i drugih duhanskih proizvoda, to se radi uobičajeno, ne samo radi prilagodbe europskim minimumima nego i očuvanja udjela ukupnih poreznih davanja", objasnio je Mario Demirović, ravnatelj Carinske uprave.
Za građane će to značiti do maksimalno 20 eurocenti za sve vrste duhanskih prerađevina.