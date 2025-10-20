Nevladine udruge osudile pozdrav Za dom spremni: "Nema nikakve dvostruke konotacije"

Antifašistička liga, Documenta i braniteljska udruga VeDRA u ponedjeljak su pozvali na kažnjavanje korištenja pozdrava ''Za dom spremi'' u svim prilikama, ocijenivši da on nema dvostruke konotacije već je riječ isključivo u službenom pozdravu u vrijeme Nezavisne države Hrvatske.

Te su udruge početkom listopada podnijele prekršajnu prijavu protiv pjevača Marka Perkovića Thomposna zbog korištenja pozdrava ''Za dom spremni'' na početku pjesme Bojna Čavoglave na koncertima u Zagrebu i Sinju ovog ljeta.

''Kažnjivost takvog pozdrava potvrđena je od strane Europskog suda za ljudska prava u poznatom predmetu Šimunić (Joe) i nije uopće dvojbeno da se radi o pokliču koji je poticaj na mržnju. Upućujem tu i na recentnu izjavu novog predsjednika Ustavnog suda Frane Staničića koji je i sam rekao da smatra kako taj pozdrav, neovisno o svim reinterpretacijama, nema nikakve dvostruke konotacije već da se radi o službenom pozdravu NDH'', rekao je odvjetnik Klaudio Čurin na konferenciji za medije kod spomenika žrtvama Holokausta na zagrebačkom Glavnom kolodvoru.

Konferencija za medije više udruga Foto: Damir Krajac/Cropix

''Priložili smo jasne dokaze da je gospodin Perković u svoju pjesmu unio taj pozdrav samo radi veličanja ustaškog pokreta i režima NDH. Javno izricanje tog pozdrava je govor mržnje i uvreda za sve one koji su preživjeli Holokaust'', naglasila je voditeljica Documente Vesna Teršelić.

Predstavnici nevladinih udruga potom su, u čast stradalih i progonjenih Židova te drugih pripadnika manjina, položili kamenčiće ispod spomenika žrtvama Holokausta. Nekadašnji predsjednik židovske općine Osijek Darko Fischer, koji je preživio Holokaust, osudio je svaki čini izražavanja simpatija prema znakovima, simbolima i pjesmama iz razdoblja ustaškog režima.

''To ostavlja jednu lošu sliku za Hrvatsku. Mi sada živimo u jednoj lijepoj i sređenoj zemlji koja ide dobrim putem. Zašto to ometati i kvariti? Tu smo jer želimo to spriječiti'', poručio je.

Podnesenom prijavom ne štiti se samo dignitet ljudi koji su preživjeli Holokaust, već i dignitet hrvatskih branitelja i Domovinskog rata, rekao je Ranko Britvić iz braniteljske udruge VeDRA.

''Mi u ratu nismo pod tim pozdravom pozdravljali, to je obična laž. Pozdravljali su pojedinci. Svašta se izjavljivalo tijekom rata, ali ono što nas je povezivalo jest to da su djeca partizana i ustaša bili na istom putu, putu slobode za demokratsku Hrvatsku'', napomenuo je.

Predsjednik Antifašističke lige Zoran Pusić ocijenio je da su stavovi koje promiče Thompson potpuno suprotni stavovima na kojima trebaju biti izgrađena Hrvatska i Europska unija.

''Nikako ne bi željeli da naša djeca i unuci budu žrtve relativizacije ustaškog režima'', kazao je Pusić.