Tenzije zbog peticija u Zagrebu, stigla i prijava: "To je u suprotnosti s Ustavom"

Nastavlja se prikupljanje potpisa za micanje molitelja s trgova, kao i za micanje povorke ponosa i antifa marševa. No, nije na tome stalo - molitelji su protiv organizatorice peticije podnijeli i kaznenu prijavu.

"Dosad smo naše pravne borbe vodili u tišini, no sad mislimo da bi bilo dosta. Odsad će svaka naša pravna defenziva i protuofenziva biti medijski obznanjena, sve dok s vrata ne skinemo stigmu i krimen ženomrzaca, obiteljskih nasilnika, silovatelja, ali i kolektivnog krivca za svaki femicid u Republici Hrvatskoj", objavili su na svom portalu "Muževni budite".

Bratstvo smatra da je peticija protuzakonita i protuustavna. Aktivistica čija peticija u ovim trenutcima broji 76 tisuća potpisa - odgovara.

"Naveli smo citate njihove koje smo našli u javnom prostoru, gdje oni decidirani kažu da mole da žene budu pokorne, da muškarac mora biti duhovni autoritet, a to ide u suprotnosti s Ustavom, gdje je navedeno da je ravnopravnost spolova jedna od najvećih vrednota", poručila je Sanja Sarnavka, aktivistica.

Istovremeno, raste broj potpisnika peticije mladih Domovinskog pokreta. Gotovo 20 tisuća potpisa kojim traže micanje povorke ponosa i antifa marševa iz središta gradova.

"Mladi Domovinskog pokreta su protiv svake vrste zabrana, aktivnosti koje ne krše hrvatski zakon i koje direktno ne ugrožavaju nikoga. Naša peticija je odgovor na huškačku i pogrdnu peticiju micanje klečavaca… Jesu li molitelji prekršili ijedan hrvatski zakon svojom aktivnošću? Nisu. Jesu li ugrozili koga svojom aktivnošću? Nisu", rekao je Ivan Grubišić, Nacionalni koordinator mladeži Domovinskog pokreta.

Jučer se na peticiju osvrnuo i predsjednik DP-a.

"Onda idemo i Gay Pride i sve što promiče neku woke ideologiju, idemo ih onda maknuti po šumama i gorama, na periferiju da ne iritiraju većinu hrvatskog naroda i hrvatskih građana", rekao je Penava.

Putem Facebooka mu je odgovorio Zagreb Pride: "1. Povorka ponosa LGBTIQ zajednice održava se jednom godišnje, a ne jednom mjesečno, i to, između ostaloga, sukladno preporukama Vlade Republike Hrvatske koje je njegova stranka dio. 2. niti jedan naš skup nije dosada održan na Trgu bana Josipa Jelačića".

Za skup - koji se održava na glavnom gradskom trgu, kažu iz Grada - nije ni potrebna dozvola Grada.

"Molitelji od Grada Zagreba nisu nikad tražili niti je Grad Zagreb izdao dozvolu jer je ona potrebna isključivo prilikom zauzimanja javne površine - znači pozornice, pokretnih naprava i slično", objasnila je Dinka Živalj, glasnogovornica Grada Zagreba.

S prikupljanjem potpisa obje inicijative - nastavljaju.