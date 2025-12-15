Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
Velika borba

Sabor donio kontroverzne Bačićeve zakone, HDZ poludio na oporbu: "Lažete!" Hoće li Milanović povući potez?

Piše A. Ž. / Hina, 15. prosinca 2025. @ 12:23 komentari
Branko Bačić, ministar graditeljstva
Branko Bačić, ministar graditeljstva Foto: DNEVNIK.hr
Iz Kluba HDZ-a tvrde da su SDP i Možemo! uvijek kontra strateških projekata Republike Hrvatske.
Najčitanije
  1. Policija, ilustracija
    napao i službenike

    Strava u Međimurju: Žena zvala policiju jer ju brat zlostavlja, umro tijekom intervencije
  2. Poziv: Obitelj Posavec - 3 10:14 13
    Poziv Domagoja Mikića

    Obitelj iz Podravine jedva spaja kraj s krajem, oni trebaju našu pomoć: "Iako su djeca, razumiju to. To mi najteže pada..."
  3. Celine Cremer
    Tračak nade

    Celine je nestala prije tri godine: Prijatelji sada pokrenuli vlastitu potragu i došli do šokantnog otkrića
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
BiH: Odgovornima za ubojstvo policijskog načelnika 63 godine zatvora
RASVIJETLJEN SLUČAJ
Stigla presuda za jedan od nabrutalnijih zločina u poslijeratnoj BiH: Dvojica osuđena za egzekuciju policijskog načelnika
Automobil jurio u suprotnom smjeru na autocesti, za njim vozila policija pod rotirkama
Na jugu
Filmska potjera na autocesti: Automobil jurio u suprotnom smjeru, za njim vozila policija pod rotirkama
HDZ: Oporba laže; SDP nas optužuje za otimačinu, a upravo to oni provode u Zagorju
Velika borba
Sabor donio kontroverzne Bačićeve zakone, HDZ poludio na oporbu: "Lažete!" Hoće li Milanović povući potez?
Branko Bačić o planovima za Vjesnik
Pratite uživo
Što će biti s Vjesnikom? Bačić otkriva detalje kako će se rušiti kultni zagrebački neboder
Kod terorista iz Sydneyja pronađena iskaznicu srpskog lovačkog kluba
CURE NOVI DETALJI
Kod terorista iz Sydneyja pronađena iskaznica srpskog lovačkog kluba: "Dolazio je isključivo..."
Oporba najavila referendum: "Građani će srušiti Bačićeve zakone!"
Otimačina djedovine
Oporba najavila pokretanje referenduma: "Građani će srušiti Bačićeve zakone!"
Strava u Međimurju: Žena zvala policiju jer ju brat zlostavlja, umro je tijekom njihove intervencije
napao i službenike
Strava u Međimurju: Žena zvala policiju jer ju brat zlostavlja, umro tijekom intervencije
POZIV Obitelj iz Podravine jedva spaja kraj s krajem, oni trebaju našu pomoć: "Iako su djeca, razumiju to. To mi najteže pada..."
Poziv Domagoja Mikića
Obitelj iz Podravine jedva spaja kraj s krajem, oni trebaju našu pomoć: "Iako su djeca, razumiju to. To mi najteže pada..."
Celine je nestala u šumi prije tri godine: Prijatelji pokrenuli vlastitu potragu
Tračak nade
Celine je nestala prije tri godine: Prijatelji sada pokrenuli vlastitu potragu i došli do šokantnog otkrića
Prikuplja se novac za muškarca koji je spriječio napadača na plaži Bondi
POKRENUTA KAMPANJA
Milijarder uplatio 100 tisuća eura heroju s plaže! "Umrijet ću, reci mojoj obitelji..."
Napadači na plažu Bondi povezani s ISIL-om?
CURE NOVI DETALJI
Otac i sin koji su ubili 15 ljudi povezani sa zloglasnom organizacijom? Objavljeno što su im istražitelji pronašli u automobilu
Nakon masakra u Australiji oskvrnuto groblje
NOVI INCIDENT
Rastu napetosti nakon masakra! Nevjerojatno je što je bačeno na muslimansko groblje, policija sve istražuje
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Strava u Međimurju: Žena zvala policiju jer ju brat zlostavlja, umro je tijekom njihove intervencije
napao i službenike
Strava u Međimurju: Žena zvala policiju jer ju brat zlostavlja, umro tijekom intervencije
POZIV Obitelj iz Podravine jedva spaja kraj s krajem, oni trebaju našu pomoć: "Iako su djeca, razumiju to. To mi najteže pada..."
Poziv Domagoja Mikića
Obitelj iz Podravine jedva spaja kraj s krajem, oni trebaju našu pomoć: "Iako su djeca, razumiju to. To mi najteže pada..."
Celine je nestala u šumi prije tri godine: Prijatelji pokrenuli vlastitu potragu
Tračak nade
Celine je nestala prije tri godine: Prijatelji sada pokrenuli vlastitu potragu i došli do šokantnog otkrića
show
Nicolas Ypil u polufinalu showa Supertalent
suza suzu stiže
Pet godina živi daleko od svoje obitelji, ekipa Supertalenta priredila mu je iznenađenje koje nikad neće zaboraviti!
Marijan Kustić i Nika Perenčević potvrdili vezu?
bili u društvu Dalića
Više ne skrivaju vezu? Predsjednik HNS-a i jedna od najbogatijih Hrvatica snimljeni zajedno na koncertu!
Pronađeni mrtvi slavni holivudski redatelj i njegova supruga: Sumnja se na ubojstvo
Istraga u tijeku
Pronađeni mrtvi slavni holivudski redatelj i njegova supruga: Sumnja se na ubojstvo
zdravlje
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
Sve što trebate znati
Naknada za tjelesno oštećenje zbog bolesti: Tko ima pravo na nju?
KOPB simptomi: 8 upozorenja koja nikako ne smijete zanemariti
Među 10 je najčešćih uzroka smrti
KOPB simptomi: 8 upozorenja koja nikako ne smijete zanemariti
Ovo je jedina kombinacija koja dokazano topi najopasniju masnoću u tijelu!
Visceralna mast
Ovo je jedina kombinacija koja dokazano topi najopasniju masnoću u tijelu!
zabava
Neobičan posjetitelj zgrozio kupce trgovine! Pogledajte tko se sakrio među peciva
Pronađite uljeza
Neobičan posjetitelj zgrozio kupce trgovine! Pogledajte tko se sakrio među peciva
Pogledao kroz prozor na zgradi, a ono što je vidio morao je podijeliti s drugima
Zanimljivo
Pogledao kroz prozor na zgradi, a ono što je vidio morao je podijeliti s drugima
Kakva šteta! Neoprez doveo do katastrofe zbog koje su mnogi proplakali
Jao...
Kakva šteta! Neoprez doveo do katastrofe zbog koje su mnogi proplakali
tech
Američka vojska će se za veću ubojitost na bojištu oslanjati na umjetnu inteligenciju, a Googleov Gemini je prvi u redu
AI će odlučivati o životima?
Američka vojska će se za veću ubojitost na bojištu oslanjati na umjetnu inteligenciju, a Googleov Gemini je prvi u redu
Appleovi uređaji i Googleov Chrome na udaru hakera: Svi korisnici odmah trebaju nadograditi softver
Najopasnija vrsta propusta
Appleovi uređaji i Googleov Chrome na udaru hakera: Svi korisnici trebaju odmah napraviti ovu stvar
Otkriće NASA-e: Zemlja ovo u 100 godina nije doživjela, dogodit će se uskoro
Jedinstven događaj
Otkriće NASA-e: Zemlja ovo u 100 godina nije doživjela, dogodit će se uskoro
sport
Joško Jeličić: "Uz dužno poštovanje Fruku, Jagušiću i nekadašnjem Livaji, Bennacer je druga kategorija..."
Naklonio se
Jeličić: "Uz dužno poštovanje Fruku, Jagušiću i nekadašnjem Livaji, on je druga kategorija..."
Drama uoči utakmice: Gorjeli automobili i skuteri, policajci ozlijeđeni, ispaljeni i suzavci
Ogromni neredi
FOTO Drama uoči utakmice: Gorjeli automobili, policajci ozlijeđeni, ispaljeno više suzavaca
Fruk ima novu destinaciju, Rijeka već spremila zamjenu: Stiže li zvijezda Vatrenih s Eura u Francuskoj?
BIT ĆE POSLA
Fruk ima novu destinaciju, Rijeka već spremila zamjenu: Stiže li zvijezda Vatrenih s Eura u Francuskoj?
tv
Supertalent: Polufinalni nastup u dvanaestoj sezoni Supertalenta - Nicolas Ypil
ČISTA EMOCIJA!
Svjedok mu je cijela Hrvatska da je Nicolas nova glazbena zvijezda!
Supertalent: Poznati svi finalisti 12. sezone Supertalenta!
ARENA ZAGREB IH ČEKA!
Poznati svi finalisti 12. sezone Supertalenta!
MasterChef: Iza Stjepana je zanimljiv i neobičan put do kuhinje! "Ne znam koliko ljudi zna, ali..."
KAKVA PRIČA!
Iza Stjepana je zanimljiv i neobičan put do kuhinje! "Ne znam koliko ljudi zna, ali..."
putovanja
Skriveni zimski raj na 2 i pol sata od Zagreba koji turisti još uvijek nisu otkrili
Za vikend-izlet
Skriveni zimski raj na manje od dva sata od granice koji turisti još uvijek nisu otkrili
Tjedni jelovnik brza jela od 15.12. do 21.12. 2025.
Tjedni jelovnik
Fino, brzo i bez puno kompliciranja: 7 jela za svaki dan ovoga tjedna idealnih za zimu
10 pogrešaka koje Nijemci ne opraštaju: Pravila ponašanja na autocesti, u liftu, trgovinama...
Neke su i protuzakonite
10 pogrešaka koje Nijemci ne opraštaju: Pravila ponašanja na autocesti, u liftu, trgovinama...
novac
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
uspjeh iz susjedstva
Slovenac hakirao ruter i putem YouTubea dobio gotovo milijun eura
Rimac Technology s partnerima razvija novu generaciju baterija. Prva primjena u Bugattiju?
stvaraju budućnost
Rimac Technology s partnerima razvija novu generaciju baterija. Prva primjena u Bugattiju?
lifestyle
Zagreb špica: Klasične crne čizme u street style izdanju
KOMBINACIJA ZA PETICU
Čizme ljepotice iz Zagreba možda nisu hit, ali ni jedan trend ne može im ništa
Sonja Jandroković u cipelama s leopardovim uzorkom
BAŠ SU EFEKTNE
Sonja Jandroković u cipelama koje najavljuju odvažan zimski trend
Recept za šubare ili ruske kape s kokosom i čokoladom
FINI I SOČNI
Recept za šubare: Kremasti blagdanski kolačići s kokosom i čokoladom
sve
Joško Jeličić: "Uz dužno poštovanje Fruku, Jagušiću i nekadašnjem Livaji, Bennacer je druga kategorija..."
Naklonio se
Jeličić: "Uz dužno poštovanje Fruku, Jagušiću i nekadašnjem Livaji, on je druga kategorija..."
Nicolas Ypil u polufinalu showa Supertalent
suza suzu stiže
Pet godina živi daleko od svoje obitelji, ekipa Supertalenta priredila mu je iznenađenje koje nikad neće zaboraviti!
Marijan Kustić i Nika Perenčević potvrdili vezu?
bili u društvu Dalića
Više ne skrivaju vezu? Predsjednik HNS-a i jedna od najbogatijih Hrvatica snimljeni zajedno na koncertu!
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene