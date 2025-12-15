Sabor donio kontroverzne Bačićeve zakone, HDZ poludio na oporbu: "Lažete!" Hoće li Milanović povući potez?

Hrvatski sabor donio je u ponedjeljak, većinom glasova, nove zakone o gradnji, o prostornom uređenju te o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu, kolokvijalno nazvane 'Bačićevi zakoni'.

Hrvatski sabor je donio kontroverzni paket Bačićevih zakona o gradnji i prostornom uređenju. Za Zakon o prostornom uređenju glasalo je 76 zastupnika i zastupnica, jedan glas bio je suzdržan, a njih 59 protiv. Za onaj o građenju bilo je 77 glasova 'za', 57 protiv i dvoje suzdržanih, a za Zakon o energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu 79 glasova 'za', 51 protiv i četvero suzdržanih.

Iz rezultata glasanja jasno je kako je protiv tih zakona glasalaoporba koja je do samog glasanja ponavljala da idu na ruku interesima krupnog kapitala i na štetu građana, HDZ je to opovrgavao te isticao da se zaštita prostora diže na višu razinu.

Saborski klubovi lijeve oporbe najavili su u ponedjeljak da će dati na ocjenu ustavnosti set građevno-prostornih zakon te pokrenuti referendum kako bi se spriječilo, istaknuli su, uništenje prostora u režiji Branka Bačića i HDZ-a i sačuvalo ono najvrjednije u Hrvatskoj što trenutačno imamo.

Što će Milanović?

Na upit imaju li ili očekuju potporu predsjednika Republike Zorana Milanovića koji zakone, slagao se s njima ili ne, mora potpisati da bi stupili na snagu te očekuju li da bi i on mogao posegnuti za ocjenom ustavnosti, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić je kazao kako vjeruje da se ne slaže sa zakonima. Međutim, ovo je posao parlamentarnih stranaka i naše parlamentarne borbe, a nije stvar predsjedničkih izbora, poručio je čelnik SDP-a.

Zastupnici Mosta poručili su u ponedjeljak kako podupiru izjašnjavanje građana na referendumu po pitanju Zakona o prostornom uređenju jer smatraju da se radi o važnom pitanju kojim Bačić priprema veleizdaju i pretvara hrvatski prostor u valutu s kojom će trgovati.



"Poslali smo jasnu poruku da se protivimo ovom Zakonu, ali isto tako želimo

ukazati na licemjerje lijeve opozicije koja je na slučaju Zaboka napadala vladajuće zbog izvlaštenja ljudi iz njihovog privatnog vlasništva nauštrb investitora, a na kraju se pokazalo da je SDP-ov župan zajedno s HDZ-ovim ministarstvom jednako odgovoran", poručio je predsjednik Mosta Nikola Grmoja govoreći o Zakonu o prostornom uređenju.

Tko laže, tko otima?

Uoči glasanja o paketu prostorno-građevinskih zakona u ponedjeljak u Saboru zastupnici HDZ-a istaknuli su kako oporba, posebice SDP iznosi "niz neistina i manipulira javnošću" te ih optužuje za "otimačinu", a upravo to SDP provodi u Krapinsko-zagorskoj županiji gdje je na vlasti.

"Vidjeli smo već u povijesti da SDP slijedi stranku Most i da očitu i oni postaju populistička stranka koja građanima 'prodaje bozu', a ne sadržaj", poručio je HDZ-ov Josip Borić, referirajući se na kritike oporbe, s posebnim naglaskom na SDP, i njihove zahtjeve za povlačenjem zakona o prostornom uređenju, gradnji te energetskoj učinkovitosti u zgradarstvu.

SDP i Možemo! uvijek protiv strateških projekata Hrvatske

Iz Kluba HDZ-a naglašavaju kako su SDP i Možemo! 'uvijek kontra strateških projekata Republike Hrvatske'.

Podsjećaju da su se te dvije stranke protivile i izgradnji Pelješkog mosta, autoceste do Dubrovnika, koridora 5C, vojnom roku, Zakona o hrvatskom jeziku, Zakona o LNG-u, o financiranju političkih aktivnosti političke promidžbe i referenduma, kao i o pomorskom dobru.

"Kada smo donosili Zakon o pomorskom dobru pozivali su se na 'struku' koju je predstavljala udruga 'Javno je dobro', a koja je potom izašla na izbore u 9. i 10. izbornoj jedinici. Očito se SDP 'pomostio', važne su im samo parole i populizam. Mi ćemo pokazati danas da će ova predstava koja traje već 4 mjeseca od strane Možemo! i SDP-a, biti poražena", poručio je HDZ-ov Borić.

Kada se Zakon o prostornom uređenju implementira, bit će jasno da su lagali javnosti iz svog političkog interesa, naglasio je.

Zastupnik i gradonačelnik Bakra Tomislav Klarić rekao je kako je neistina da su jedinice lokalne samouprave obespravljene ovim zakonima. Dapače, istaknuo je, pojačana je njihova uloga u kreiranju svog prostora.

Jedna od najvećih dezinformacija priča o 'otimačini', znamo što je bila otimačina od 1945. do 1990.

"Jedna od najvećih dezinformacija je priča o otimačini. Oporba uporno institut urbane komasacije proglašava izvlaštenjem ili otimačinom, što je laž. Lokalne jedinice će odrediti komasacijsko područje u prostornom planu. Ne izvlašćuje se vlasnik na način kako je to u Zakonu o izvlaštenju, to su dva potpuno suprotno postupka. Znamo što je bila otimačina od 1945. do 1990., a ovdje se ne radi niti o izvlaštenju.", rekao je zastupnik Klarić, gradonačelnik Bakra.

Jedina otimačina vezana za privatno vlasništvo događa se u Krapinsko-zagorskoj županiji, tamo gdje je SDP to dozvolio, dodao je zastupnik Nikola Mažar.

HDZ: Svatko tko se protivi donošenju ovih zakona radi protiv interesa RH

Na pitanje kako se razlikuje postupak urbane komasacije predviđen ovim zakonom, od tog postupka odobrenog u Krapinsko-zagorskoj županiji, Mažar je istaknuo kako se ovim zakonom propisuju procedure, a kojima niti jedan investitor ne može izvlastiti niti nešto napraviti na način kako to radi SDP.

"Postoji postotak od 51 posto, izračun tržišne vrijednosti parcele, zamjena parcela, ali prije svega postoji procedura. Ne može se to raditi bilo gdje i bilo kako, a pogotovo ne na ovaj politički način na koji su oni napravili", rekao je Mažar.

"Iz zakona se politika miče, institucije koje su za to zadužene preuzimaju glavnu ulogu, a to je resorno Ministarstvo, ali u suradnji s lokalnom samoupravom. Dakle, apsolutna je laž da se razvlašćuje lokalne jedinice", pojasnio je.

Ova tri zakona su u službi hrvatskih građana, lokalnih jedinica, zaštite i razvoja prostora, poručuju HDZ-ovi zastupnici, a svatko tko se protivi njihovu donošenju, radi protiv interesa Republike Hrvatske.

Cilj svega što ljevica radi četiri, pet mjeseci je destabilizacija države

"Imamo posrnulog Hajdaš Dončića koji nakon izbornog fijaska traži smisao svog političkog djelovanja. U oporbi su 10 godina, nema prijedloga, inicijativa, zakona, ničega što može pridonijeti u današnjoj geopolitičkoj situaciji, snazi Hrvatske, pa idu u podjele nacije. Cilj svega ovog što ljevica radi posljednjih 4-5 mjeseci, je destabilizacija države; a kada pogledamo što se događa u svijetu, Europi i našoj okolini, onda se možemo zapitati što se zapravo skriva iza SDP-ovih politika i namjera i kome je u interesu rascjep hrvatskog društva", rekao je Mažar.

Komentirajući poziv inicijative 'Javno je dobro' za pokretanjem referenduma, Borić je poručio kako građani ne bi trebali nasjedati na njih "jer su se htjeli baviti politikom".

Siguran je i da Zakon o prostornom uređenju neće "pasti" na Ustavnom sudu jer "nismo taknuli ni jedan odnos između države i lokalne razine koji do sada nije postojao, samo smo ga unaprijedili i dali do znanja da neke stvari želimo ubrzati", zaključio je HDZ-ov Borić.