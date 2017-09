Sabor je nastavio sa zasjedanjem, a među zastupnicima je zaiskrilo nakon izlaganja Mira Bulja o ministru Zdravku Mariću.

10:23 - Krešo Beljak u Saboru je rekao da je pauzu zatražio da se u Hrvatskoj potpiše svojevrsno primirje.

"Naime, mi srljamo iz rata u rat, tako da vodimo još uvijek Domovinski rat. Vodimo još uvijek Drugi svjetski rat, u iščekivanju smo da počne Prvi svjetski rat, a u zadnjih nekoliko dana imamo mali, tihi, noćni, blogerski rat. Mislim da je Hrvatskoj javnosti dosta ovih zavrzlama oko Agrokora i što se događa, ovih optužbi ljudi koji su praktički zajedno stvorili Agrokor i sada ga zajedno ruše ili sudjeluju u rušenju. Predlažem da hrvatska Vlada povuče Lex Agrokor. Da se napravi vrlo jednostavno revizija onih koji su najviše oštećeni u ovoj krizi, a to su mali dobavljači. Da država njima direktno iz proračuna isplati sredstva kako ne bi propali, a da ostatak te ogromne velike napuhane hrvatske privatizacijske sramote prepusti tržištu i neće se ništa drastično niti značajno dogoditi i da s tom pričom završimo, da pustimo državnom odvjetništvu i institucijama da rade svoj posao ukoliko ga žele odraditi", poručio je s govornice Krešo Beljak .

10:05 - Nikola Grmoja nakon Buljeva izlaganja prijavio je povredu Poslovnika i rekao kako misli da je red da obavijesti javnost da mu je, dok je Bulj govorio, kolega Šuker uputio prijetnju da će platiti zbog ovoga.

Ivan Šuker rekao je da zastupnik iznosi neistine. "Je li itko u sabornici čuo da sam rekao ijednu riječ", pitao se Šuker. Grmoja ga je pitao hoće li ići na poligraf.

"Ja s vama nisam čuvao ovce da mi govorite ti", odgovorio je Šuker i dodao da se u sabornici došlo do toga da optužuje tko koga stigne.

"Ovo što Vi radite, kolega Grmoja, nekorektno je", rekao je Šuker, a Grmoja još jednom poručio da je spreman s njim na poligraf kad god želi.

09:54 Miro Bulj govorio je o sukobu interesa ministra Marića u slučaju Agrokor.

"Činjenica je da ministar Marić ne želi odgovoriti na pitanja koja sam jučer dva puta postavio. Nikako da dobijem odgovor. Je li bio na sastanku s Todorićem u Vladi. Ne želi odgovoriti, a čovjek je koji se kao ministar financija u najvećoj krizi u RH izuzeo i koji je cijelo vrijeme šutio i pravio se da ne zna ništa, a u biti ako je ovo istina, a istina je, čovjek je koji je vukao konce, koji je bio na Vladi", rekao je Bulj i nastavio.

"Postavlja se pitanje je li 3. 3. išao kod Todorića na sastanak. Još jednom mu javno postavljam pitanje. Narod mora znati je li ministar Marić sudjelovao na sastancima kad je bio Todorić, je li se našao po zapovijedi premijera s Todorićem. On ne daje odgovore. Ovo nije blog, koji ja ne čitam, jer ništa u njemu ne kaže. Vrijeme je da Todorić kaže koliko su mu pomogli svi ministri financija, je li platio porez, je li mu pomogao Marić dok je bio pomoćnik u bivšim vladama. Gospodine Todoriću napišite tko vam je dao mogućnost da zarobite cijelu Hrvatsku, a ne obmanama, spinovima da opravdate sebe. I oni koje prikazuješ kao neprijatelje, u biti su ti prijatelji. Napiši imena i prezimena tko ti je to omogućio, od prvog premijera do zadnjeg premijera. Kome si plaćao kampanje, tko su tvoji ljudi u HNB-u koja je ugrozila stabilnost RH. Gospodine Vujčiću, gdje si, odgovori. Ministri bivši, gdje ste? Što ste poduzeli da se ovo ne dogodi. A ne spinovi preko blogova i da se priča o blogeru Todoriću. Ako je ovo istina, a ja smatram da je istina, vrijeme je da Marić odgovori je li bio na sastancima gdje je bio Ivica Todorić kad se govorilo o slučaju Agrokor jer se izuzeo. Zbog toga je nastalo preslagivanje. Vrijeme je da se kaže istina, poglavito vi koji ste bili u politici, vi koji ste bili ministri financija. I tražim od DORH-a da kaže što su poduzeli i što smjeraju poduzeti", rekao je Miro Bulj.

09:48 Nakon stanke prvi je govorio zastupnik Željko Glasnović koji je zatražio stanku kako bi govorio o strategiji o suzbijanju korupcije.

"Donesena je strategija o suzbijanju korupcije u veljači 2015. Pitanje je gdje je izvještaj tog povjerenstva. Što smo saznali, što se događa, što je s tim izvješćem, što je s novcem koji je nestao, gdje je pokraden novac iz bivše države. Što je s predstečajnim nagodbama, neplaćenim porezima, zašto smo paralizirani kao država. HOS-ova se ploča zabranjuje, a u isto vrijeme četnička obilježja se ne zabranjuju", iznosio je Glasnović svoja razmišljanja.

"Treba li zabraniti kokardu koja je pobila stotine tisuća ljudi? O tome nitko ne govori", nastavio je i dodao da je neprihvatljivo da imamo ta obilježja.

"Na kraju govorimo o UDBA-i koja je danas prisutna u društvu. To se prešućuje u medijima. Ona za svakog čovjeka koji sjedi ovdje ima dosjee. Govorimo o masonstvu, a imamo svoje masonstvo ovdje", rekao je Glasnović.

09:37 - Zastupnik Željko Glasnović zatražio je stanku zbog strategije o suzbijanju korupcije. Miro Bulj tražio je stanku zbog sukoba interesa ministra Marića u slučaju Agrokor. Krešo Beljak tražio je stanku zbog "blogerskog rata". Odobrena je stanka od 10 minuta. Sjednica se nastavlja u 9:45 sati.

Sabor o "novoj hrani" i pravilima za stavljanje na tržište EU

Hrvatski sabor u petak će raspravljati o prijedlogu provedbe Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o "novoj hrani", koja popisuje postupak odobravanje "nove hrane" i pravila za njezino stavljanje na tržište Europske unije, nakon čega bi trebalo uslijediti glasovanje o dosad raspravljenim točkama.

Novom hranom smatra se sva hrana koja se nije u značajnoj mjeri upotrebljavala za prehranu ljudi unutar Europske unije prije 15. svibnja 1997., primjerice hrana koja se sastoji ili je proizvedena od mikroorganizama, gljivica ili algi ili koja je iz njih izolirana.

Tim se zakonskim prijedlogom zakonodavstvo Hrvatske usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije. (Hina)