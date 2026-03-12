Više od 840 tisuća građana očekuje novac: Evo kada stižu prve uplate

Isplata povrata poreza građanima i ove bi godine trebala započeti u svibnju, a prema očekivanjima Porezne uprave broj građana koji će dobiti povrat mogao bi biti sličan prošlogodišnjem. Lani je pravo na povrat ostvarilo više od 840 tisuća poreznih obveznika, kojima je država vratila ukupno više od 405 milijuna eura preplaćenog poreza na dohodak.

Porezna uprava podsjeća da je krajnji rok za podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak za 2025. godinu bio 2. ožujka 2026. godine. Nakon provedbe posebnog postupka godišnjeg obračuna, isplata povrata započet će u svibnju te će se provoditi postupno, prema redoslijedu izdavanja poreznih rješenja.

Isplate se provode putem automatiziranog sustava koji obuhvaća gotovo 900 tisuća poreznih obveznika, zbog čega povrat nije moguće isplatiti svima odjednom. Građani kojima je utvrđeno pravo na povrat najprije će na adresu prebivališta ili uobičajenog boravišta dobiti rješenje s točnim iznosom povrata, a sredstva će biti uplaćena na račune evidentirane u sustavu Porezne uprave.

Račun za isplatu bilo je moguće promijeniti do 2. ožujka 2026. putem obrasca ZPP-DOH.

Prema podacima Porezne uprave, prošle je godine poseban postupak godišnjeg obračuna poreza na dohodak za 2024. godinu proveden za ukupno 964.907 građana.

Kod 843.797 poreznih obveznika utvrđena je razlika više uplaćenog poreza za povrat u ukupnom iznosu od 405.529.172,68 eura.

S druge strane, 105.248 građana imalo je obvezu doplate poreza u ukupnom iznosu od 31.865.336,03 eura, dok kod 15.862 porezna obveznika nije bilo razlike za uplatu ili povrat.

Velik dio povrata odnosi se na mlađe porezne obveznike. Naime, 232.594 mladih osoba ostvarilo je pravo na povrat više uplaćenog poreza. Od toga je 93.464 osoba mlađih od 25 godina dobilo povrat u ukupnom iznosu od 98.713.888,90 eura, dok je 139.130 osoba u dobi od 26 do 30 godina ostvarilo povrat od ukupno 118.770.460,25 eura.

Prema važećim pravilima, porezni obveznici do 25 godina imaju pravo na povrat 100 posto plaćenog poreza na dohodak, dok osobe u dobi od 26 do 30 godina imaju pravo na povrat 50 posto plaćenog poreza.

Olakšica vrijedi za cijelo porezno razdoblje u kojem porezni obveznik navršava određenu godinu života, a odnosi se na dohodak ostvaren temeljem plaće, ne i na zaradu ostvarenu putem studentskih ugovora.

Povrat poreza mogu ostvariti i roditelji te uzdržavatelji djece, osobe koje uzdržavaju članove obitelji, osobe s invaliditetom ako tijekom godine nisu u potpunosti iskoristile osobni odbitak, kao i hrvatski državljani povratnici iz inozemstva koji su ondje neprekidno boravili najmanje dvije godine.

Najveće povrate i ove se godine očekuje upravo među zaposlenima mlađima od 30 godina.

Prošle godine oko 230 tisuća mladih imalo je pravo na djelomični ili potpuni povrat poreza, a sličan broj očekuje se i ove godine. Tako će svi rođeni 2000. godine i kasnije dobiti povrat 100 posto uplaćenog poreza na dohodak, dok će osobe rođene između 1995. i 1999. godine imati pravo na povrat 50 posto.

Prosječan iznos povrata prošle godine iznosio je oko 400 eura. Okvirni iznos koji bi pojedini građani mogli dobiti moguće je provjeriti putem online kalkulatora.

U iznimnim situacijama, primjerice u slučaju bolničkog liječenja ili drugih opravdanih razloga zbog kojih porezni obveznik nije mogao na vrijeme podnijeti prijavu, zahtjev je moguće podnijeti u roku od osam dana od prestanka razloga.

Važno je napomenuti i da Porezna uprava povrat poreza ne može isplatiti na zaštićeni račun, već isključivo na redovne račune građana, što uključuje i račune otvorene u digitalnim bankama poput Revoluta.