Ministrica osudila napade na novinare: "Svi moramo jasno ustati protiv toga"

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek istaknula je u utorak u Saboru, predstavivši konačni tekst zakona koji se odnosi na provedbu Europskog akta o slobodi medija (EMFA), kako je cilj osigurati neovisnost medija od političkog utjecaja.

"Kroz implementaciju EMFA-e i kroz hrvatsko medijsko zakonodavstvo osigurava se neovisnost medija od političkog utjecaja. Svima je u cilju da se bilo kakve sumnje u bilo kakav utjecaj eliminiraju”, kazala je Obuljen Koržinek u raspravi o Konačnom prijedlogu zakona o provedbi Uredbe (EU) 2024/1083 o uspostavi zajedničkog okvira za medijske usluge na unutarnjem tržištu i izmjeni Direktive 2010/13/EU (Europski akt o slobodi medija).

"Kada pogledamo pluralitet medija u Hrvatskoj i činjenicu da ni jedna politička opcija po definiciji uopće nije zadovoljna, onda bih rekla da imamo pluralnu medijsku scenu i da je kao takvu trebamo čuvati i da se svi zajedno, pogotovo oni koji su u politici, trebaju suzdržavati od pokušaja bilo kakvih utjecaja", dodala je Obuljen Koržinek, odgovarajući na pitanja zastupnika.

Također je osudila primjere napada, huškanja, dezinformacija, pritisaka i govora mržnje na društvenim mrežama usmjerenih prema novinarima. "Odgovornost je svih nas da se tome suprotstavimo i jasno ustanemo protiv toga", rekla je.

Uredba EU-a o kojoj se raspravljalo u cijelosti je obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama EU-a od 8. kolovoza 2025., a cilj joj je uspostava zajedničkog okvira za sve vrste medijskih usluga na tržištu EU -a uz istodobno očuvanje neovisnosti i pluralizma medija.

Zakonom o provedi Uredbe, uz ostalo, uvodi se Agencija za medije čija će nadležnost obuhvatiti i tiskane medije, na način da će se Agencija za elektroničke medije transformirati. Također se detaljnije propisuju odredbe vezane uz transparentnost vlasništva, izvore financiranja i obveze javnih tijela ili subjekata pri objavi oglašavanja, kao i pri dodjeli sredstava za proizvodnju i emitiranje programa.

Krajem godine donošenje Zakona o medijima

"Već se sada na mrežnim stranicama Agencije za elektroničke medije nalazi platforma s podacima o vlasništvu i financiranju medija, do svakog eura vidi se podatak o svakom oglašavanju, javnom i drugom, te ćemo takve alate nastaviti razvijati”, poručila je ministrica.

Zakonom se uvodi i obveza pružatelja medijskih usluga, elektroničkih publikacija i platformi za razmjenu videozapisa da, ako objavljuju sadržaj koji je na bilo koji način generiran umjetnom inteligencijom, takav sadržaj moraju označiti. "Tek smo na početku nekog procesa reguliranja umjetne inteligencije”, kazala je Obuljen Koržinek.

Ministrica je također najavila daljnja ulaganja u medijsku pismenost, provjeru informacija te profesionalno novinarstvo. Za četvrto tromjesečje ove godine najavila je i donošenje Zakona o medijima.

Pozivajući se na izvješće Europske komisije o vladavini prava i medijskom pluralizmu, Mirela Ahmetović (SDP) navela je da je Hrvatska na ljestvici pala za 12 mjesta, na 60. mjesto, u kategoriju "teške situacije", ustvrdivši da u Hrvatskoj ne vlada neovisnost medija.

Miro Bulj (Most) prigovorio je zbog financiranja srpskog tjednika Novosti, a Damir Biloglav (Domino) zbog gašenja tjednika Hrvatsko slovo.

"Ministarstvo kulture ne financira nijedan medij u Hrvatskoj, pa ni Novosti", odgovorila je Obuljen Koržinek. Kada je riječ o Hrvatskom slovu, rekla je kako je nažalost taj tjednik upao u probleme i nije bio u stanju opravdati dobivena sredstva.