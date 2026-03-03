Obavijesti Foto Video Pretražite
Rasprava u Saboru

Ministrica osudila napade na novinare: "Svi moramo jasno ustati protiv toga"

03. ožujka 2026.
Ministrica Nina Obuljen Koržinek
Ministrica Nina Obuljen Koržinek Foto: Ivana Grgic/Cropix
Cilj Uredbe EU-a, o kojoj se raspravljalo u Saboru, je uspostava zajedničkog okvira za sve vrste medijskih usluga na tržištu EU -a uz istodobno očuvanje neovisnosti i pluralizma medija.
Obuljen Koržinek: Cilj je osigurati neovisnost medija od političkog utjecaja
Rasprava u Saboru
Ministrica osudila napade na novinare: "Svi moramo jasno ustati protiv toga"
