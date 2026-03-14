Iznadprosječno toplo do utorka, a onda... Bit će i snijega! Meteorolog donosi detalje

Prati nas većinom sunčano i još uvijek iznadprosječno toplo vrijeme. Tu i tamo bude nešto naoblake, pa i malo kiše ili pljusak, jer atmosfera nije posve stabilna. U subotu je to bio slučaj na sjevernom Jadranu, u gorju te na sjeverozapadu zemlje, u nedjelju moguće i u Dalmaciji, no to još nije ona jača promjena vremena koju isčekujemo. Ali, najavit će je jako jugo.

Ciklona u Sredozemlju u nedjelju će nam još na prednjoj strani dovlačiti vlažan, maritimni zrak, a njezinim daljnjim pomicanjem na jug sa sjevera će početi stizati i onaj hladniji. Sve to skupa donijet će nove oborine, olujnu buru i osjetno hladnije vrijeme sljedećih dana. Iznadprosječno toplo bit će sve do utorka.

U nedjelju ujutro u unutrašnjosti sunčano, a u gorju te duž Jadrana uglavnom dijelom vedro. Dakle, sunca će biti posvuda, no na moru i u gorju povremeno uz više oblaka i dalje stoji mogućnost za malo kiše ili pljusak. U istočnim predjelima u početku će puhati jugoistočni vjetar, a duž Jadrana umjereno i jako jugo. Zbog mogućih olujnih udara, osobito na otocima, za prvi dio dana na snazi je žuti Meteoalarm. Jutarnja temperatura, u nizinama unutrašnjosti će biti između 3 i 6 stupnjeva, u gorju od 0 do 5, a na Jadranu između 9 i 13.

Pretežno sunčano u zapadnim kopnenim predjelima zadržat će se i poslijepodne. Može biti umjerene naoblake, a vrlo rijetko i ponekog kraćeg pljuska. Zapuhat će ponegdje umjeren sjeveroisotočni vjetar, a temperatura će biti od 17 do 19 stupnjeva.

U Slavoniji Baranji i Srijemu također će većinom prevladavati sunčano, još jednom i iznadprosječno toplo. Jugoistočni vjetar će tijekom dana okrenuti na istočni. Dnevna temepratura, oko 19 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj, djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku, uz koju je povremeno moguće malo kiše ili pljusak. Na Jadranu izglednije prijepodne, a u gorju poslijepodne. Jugo će postupno slabjeti i okretati na istočni vjetar, dok će u gorju zapuhati sjeveroistoični. Navečer će to postati bura. Najviša dnevna temperatura, u gorskoj Hrvatskoj od 12 do 16, a na sjevernom Jadranu od 16 do 18 stupnjeva.

I u Dalmaciji tijekom dana stoji mogućnost za poneki pljusak, uz promjenjivu naoblaku, no tijekom dana će biti i sunčanih razdoblja. Puhat će umjereno, jako, na otocima i vrlo jako jugo koje će poslijepodne slabjeti i navečer okretati na buru. Temperatura u Dalmaciji sutra većinom od 15 do 18 stupnjeva.

Prognoza za prvi dio tjedna

Pretežno sunčano vrijeme u našim krajevima zadržat će se i dio ponedjeljka, zatim porast naoblake, pa mjestimice i kiša. Glavnina oborine očekuje se u noći na utorak te tijekom dana kad su mogući i jači pljuskovi. Uz pad temperature kiša će u gorskoj Hrvatskoj prelaziti u susnježicu i snijeg. Prestanak oborina i smanjenje naoblake očekuje se u srijedu i to počevši od istočnih predjela. Svih dana puhat će vjetar sa sjevera, koji u utorak i srijedu na mahove povremeno može biti i jak. Od utorka osjetno hladnije, bar na koji dan.

I na moru u ponedjeljak u početku sunčano, potom s juga i jugozapada porast naoblake, a kasnije poslijepodne i navečer i kiša te pljuskovi koji će u utorak biti praćeni grmljavinom. Sredinom tjedna postupan prestanak oborine, te smanjenje naoblake. Puhat će bura, u ponedjeljak i sjeveorzapadnjak, a od utorka će bura duž većeg dijela obale na udare biti i olujna. Uz buru, i na moru u sljedećem tjednu svježije.

Dakle, promjena vremena donosi poznatu marčanu buru, svježinu, ali sredinom tjedna i kišu. Naravno da u ožujku u višem gorju pri tom može biti snijega.