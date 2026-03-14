Nedostaje ih na stotine, a posljedice su ozbiljne, posebno za mlade: "Mislim da im ne dajemo dovoljno prilike..."

Mentalno zdravlje, pogotovo mladih, sve je lošije - a psihologa nema ni za lijek! Nedostaje ih stotine, u bolnicama, domovima zdravlja, školama... Povodom njihovog dana upozorili su na najveće probleme s kojima se susreću, a pacijentica kojoj su promijenili život objasnila je - zašto je mentalno zdravlje i dalje tabu tema.

"Prije točno pet godina dobila sam dijagnozu bipolarnog afektivnog poremećaja tip 1. i to je bio prvi put u mom životu da sam se susrela uopće s takvom dijagnozom jer za nju nikad do tada nisam znala ni čula", ispričala je Ema Pavlović iz Požege.

O mentalnom zdravlju godinama se govorilo tiho, često na rubu društvene šutnje.

"Nažalost smatram, vidim i osjetim na vlastitioj koži kako su mentalne poteškoće i dijagnoze u našem društvu i dalje tabu tema, bez obzira što u posljednjih nekoliko godina vidimo nekakav iskorak", dodala je.

Upravo na to upozoreno je i na obilježavanju Nacionalnog dana psihologa. Problema je mnogo, a stručnjaka premalo.

"Nas u sustavima nedostaje oko 500, 600 znači u zdravstvenom sustavu nas samo nedostaje 400, u obrazovnom sustavu nas nedostaje oko 200, u sustavu socijalne skrbi oko 100", poručila je Andrea Bogdan, predsjednica Hrvatske psihološke komore.

Posebno je važna podrška mladima jer upravo u školi često počinje razgovor o mentalnom zdravlju.

"Mislim da im ne dajemo dovoljno prilike da oni razvijaju svoje potencijale onako kako bi oni to sami mogli, da pokažu sve što znaju, da im jačamo samopouzdanje što je zapravo od nas najvažnije kako bi oni bili sutra otporni", rekla je Zrinka Mužinić Bikić, državna tajnica u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih.

Pomaci su tu, ali ima prostora za napredak

Stručnjaci upozoravaju da su posljednje godine dodatno pogoršale mentalno zdravlje djece.

"Znamo da je ustvari situacija uzrokovana različitim krizama i na globalnoj i na nacionalnoj razini dovelo do toga da imamo značajne teškoće kod djece sa zaštitom mentalnog zdravlja. Ključna je međuresorna suradnja tri sustava, to su zdravstvo, socijalna skrb i odgoj i obrazovanje", rekla je Tatjana Katkić Stanić, pravobraniteljica za djecu.

Ipak, pomaci postoje!

"Samo u zadnje tri godine broj stručnih suradnika je udvostručen u školama, od toga mogu reći da je novo odobrenih radnih mjesta preko 200", rekla je Mužinić Bikić.

Emina iskustva pokazuju da Hrvatska još ima prostora za napredak.

"Imala sam iskustvo iz života u inozemstvu. Nažalost čini mi se da je Hrvatska još svijetlosnim godinama daleko od tog sustava, ali na svu sreću nekakvi pozitivni pomaci su vidljivi", ispričala je.

Što je itekako važno jer Mentalno zdravlje temelj je kvalitetnog života. No dok potreba za pomoći raste, stručnjaka i dalje nedostaje.