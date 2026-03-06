Zurovec: "Razgovor s Plenkovićem bio je ugodan, a znam da će mi neki zamjeriti"

Nezavisni zastupnik Dario Zurovec u Saboru se pridružio parlamentarnoj većini koja je tako povećana na 78 zastupnika.

"Jasno mi je da je ova tema svima zanimljiva. Sastao sam se s premijerom. Razgovor je bio konstruktivan i ugodan. Ne zanimaju me stvari iz daleke prošlosti. Zanimaju me projekti i kako će Hrvatska izgledati 2045.", kazao je Zurovec na početku.

Osvrnuo se i na benefite koje će imati građani zbog projekata koje on osobno planira.

"Govorimo o revitalizaciji pruge, a sad je pogodno doba. Sredstva će se sigurno naći kako bi se željeznica mogla napraviti. Zezaju me i govore da je to "zurovček". Nemam problema s tim, samo mi je bitno da se to izgradi", kazao je i dodao:

"Dolazim iz političkog centra pa mi nije problem popiti kavu s bilo kime. Nažalost, tu na jednoj lokalno-regionalnoj razini su stali razgovori. Konkretno, pričam o Zagrebu, gdje su na vlasti Možemo i SDP. Jasno da će tu neki ljudi osuditi moj potez, neki će ga pohvaliti, ali bitno mi je što će ostati nakon mog mandata."

"Neću se baviti nekakvim voajerizmima, naslikavanjima i stvarima koje nisu konkretne. Grad u kojem živim rapidno se razvija i to treba pratiti", naglasio je.

Novinari su ga pitali kako bi nazvao svoje "pretrčavanje" na stranu parlamentarne većine.

"Iz političkog sam centra, nije mi problem pričati ni s kim. Ali, s obzirom da je SDP odlučio maksimalno koalirati s Možemo i spominje teme iz Drugog svjetskog rata, kao i pitanje poreza, nemamo zajedničkih točaka. Kada bi ih bilo, naravno da bismo popričali."

U prošlosti je više puta odbio HDZ.

"I prije smo razgovarali. Oko ovog projekta razgovaramo od 2017., ali sada je tu jedan normalan moment i to se uistinu može realizirati. Od moje pljuvačine i mog divljanja, što imate kao građani i ljudi? Ništa. Dobro smo plaćeni u Saboru i moramo podizati kvalitetu života."

Upitan je i jesu li mu zamjerili kolege iz Kluba neovisnih zastupnika?

"Mi smo neovisni zastupnici, različito glasujemo i nema neke zamjerke. I dalje sam u Klubu."

Birači bi mu mogli zamjeriti u nekoj mjeri ovaj potez.

"Izabrali su me pa se nadam da ću za njih napraviti nešto konkretno. Ako se krene graditi ta pruga, kao i autocesta, onda je to jedino ispravno."

Pojasnio je i da mora biti dio većine kako bi dobio prugu.

"Tako su postavljene stvari, nisam ih ja takvima postavio. Kad ste u oporbi, uvijek vam nedostaje jedan papir. To nije normalno, ali kako ćete to promijeniti ako niste u vlasti. U Sv. Nedelji sam kao vlast uspio promijeniti određene stvari."

Kazao je i da mu je besmisleno baviti se Drugim svjetskim ratom te naglasio da domoljublje nije ustaštvo. Osudio je i poteze Josipa Dabre.

"Nije rješenje vrijeđati ili slaviti ljude koji su prodali pola Dalmacije. Dabro nije moj problem, on je problem Domovinskog pokreta i, mislim, DORH-a. Neka odgovara ako je prekršio neke zakone", zaključio je Dario Zurovec.