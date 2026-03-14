Tomašević i Benčić pobijedili bez protukandidata pa poslali poruku HDZ-u

Tomašević i Sandra Benčić u subotu su dobili nove mandate na mjestu koordinatora stranke Možemo! koji će im, nakon izmjene statuta, trajati četiri godine umjesto dvije, a u svojim su govorima istaknuli da će, zajedno s partnerima, pobijediti na idućim parlamentarnim izborima.

''Od tema kojima ćemo se posebno baviti su rad i radnička prava, ekonomska demokracija, pravedno oporezivanje, decentralizirana energetika, klimatska pravda, dostojanstvene mirovine, dostupno i kvalitetno zdravstvo, modernizirano obrazovanje i pristupačno stanovanje'', rekao je Tomašević nakon objave rezultata izbora.

U sljedećem razdoblju Možemo! će se fokusirati na daljnji teritorijalni razvoj stranke, veću izravnu komunikaciju između članova i vodstva te jačanje kapaciteta ljudi za obnašanje političkih dužnosti u budućnosti.

''Borit ćemo se za bolje materijalne uvjete života većine u ovom društvu, a protiv interesa one manjine koja je prisvojila većinu resursa i koja podržava status quo u Hrvatskoj'', rekao je Tomašević.

Pobijedit ćemo na idućim izborima

Vladajućem HDZ-u poručio je da neće spriječiti njihovu pobjedu na sljedećim parlamentarnim izborima koji se po rasporedu trebaju održati u proljeće 2028. godine.

"Ne samo da ćemo, zajedno s našim partnerima, pobijediti na sljedećim izborima, nego ćemo pokazati kako se može upravljati ovom zemljom u interesu većine. Vjerujem da ćemo pobijediti ne samo na sljedećim, nego i na onim izborima nakon toga'', rekao je.

Sandra Benčić naglasila je da Možemo! više nije samo zagrebačka stranka, već i hrvatska stranka, s obzirom da su u vodeća tijela stranke izabrani članovi i članice iz svih dijelova zemlje.

''To je stranka koja je danas jasno pokazala da ima ljude, vrijednosti, motiva i savezništva s kojima će na sljedećim parlamentarnim izborima osvojiti vlast'', istaknula je.

Benčić i Tomašević nisu imali protukandidate na izborima za koordinatore.

''Na prošlim izborima sam imao protukandidata, ovaj put nisam. Očito izborni rezultati u zadnje tri godine govore sami za sebe. Od kada smo Sandra i ja koordinatori, udvostručili smo broj zastupnika u Hrvatskom saboru, kao i broj gradova i županija u kojima imamo zastupnike. Uz to, zadržali smo vlast i u Zagrebu i u Pazinu te smo postali europarlamentarna stranka'', rekao je Tomašević.

"Stranka Možemo! ima oko 1200 članova, a članova Skupštine koji su danas glasali ima nešto više od 600", dodala je Benčić.

''Kod nas je bitno da je članstvo aktivno. Naši članovi zaista to i jesu. Ne postoje kod nas takozvane partijske knjižice, nego se od članova očekuje da doprinesu razvoju stranke, bilo tematski bilo teritorijalnom smislu'', poručila je.

Osim dvoje koordinatora, na izbornoj skupštini izabran je 31 član Vijeća Možemo! te devet članova Upravnog odbora. U njemu su saborski zastupnici Dušica Radojčić, Damir Bakić, Ivana Kekin i Marin Živković, zatim zagrebačka dogradonačelnica Danijela Dolenec te Maja Šintić, Igra Šain Kovačević, Dobriša Adamec i Boris Kiš.