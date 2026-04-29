Glasanje o ustavnim sucima i dalje neizvjesno: Dio oporbe neće podržati prijedlog

Sabor u četvrtak nastavlja s radom glasanjem o do sad raspravljenim točkama, no i dalje je neizvjesno hoće li se među njima naći i prijedlog tri kandidata za suce Ustavnog suda s obzirom da su SDP i Možemo! najavili da u izboru "po modelu ucjena i ultimatuma" neće sudjelovati.

Zastupnici su u srijedu raspravili prijedlog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav da se za ustavne suce izaberu Željko Pajalić, Mladen Sučević te Goran Selanec. Prijedlog je to koji je utvrdila HDZ-ova većina bez oporbe, a o kojem bi se trebalo glasati sutra.

No, s obzirom da su SDP i Možemo! najavili da prijedlog neće podržati jer u izboru "po modelu ucjena i ultimatuma" neće sudjelovati, a premijer Andrej Plenković ranije ovog tjedna poručio da će se još vidjeti hoće li se o kandidatima ovog četvrtka i glasati te da će predsjednik Sabora Gordan Jandroković to odlučiti, još je neizvjesno hoće li se prijedlog i staviti na glasanje.

Zastupnici će glasati o izmjenama Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama kojima se ukida rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju objekata bespravno izgrađenih do 21. lipnja 2011. godine. Cijeli postupak ozakonjenja bit će digitaliziran - zahtjevi će se podnositi putem Informacijskog sustava prostornog uređenja (ISPU), a legalizacija više neće biti moguća bez predaje potpune dokumentacije. Što se tiče nadzora, uvodi se novi modul u informacijskom sustavu, platforma e-Prostorna inspekcija.

Na dnevnom redu glasanja, koje je predviđeno u podne nakon rasprave o podnesenim amandmanima te iznošenja stajališta na slobodnu temu, trebale bi se naći i izmjene Zakona o porezu na dodanu vrijednost kojima se omogućuje Vladi da Uredbom smanjuje porezne stope na naftne derivate, maksimalno za deset postotnih bodova, no do aktivacije te mjere bi došlo isključivo u slučaju daljnje eskalacije sukoba na Bliskom istoku i posljedično još snažnijeg rasta cijena energenata.

Sabor će donijeti i nekoliko zakona koji se tiču radnika profesionalno izloženima azbestu, a među zakonima spremnima za donošenje su zakoni o javnoj nabavi, građevnim proizvodima, sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava te prisilnoj likvidaciji kreditnih institucija, zajmu između RH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj usmjerenog za pripravnost i otpornost na katastrofe. Potrebnu saborsku proceduru prošli su i prijedlozi zakona o potvrđivanju ugovora s Australijom i Novim Zelandom o uklanjaju dvostrukog oporezivanja dohotka te sprječavanju porezne utaje i izbjegavanja plaćanja poreza, a zastupnici bi trebali glasati i o SDP-ovu prijedlogu dopuna Obiteljskog zakona.

Nakon glasanja slijedi stanka u zasjedanju Sabora - tjedan predviđen za rad zastupnika na terenu. U saborske klupe vraćaju se 12. svibnja.