Drama na Odboru za Ustav, oporba napustila sjednicu: HDZ sam izglasao troje kandidata!

HDZ-ova većina u Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav utvrdila je u petak listu kandidata za Ustavni sud o kojima će glasati na plenarnoj sjednici Sabora i na njoj su Željko Pajalić, Mladen Sučević i Goran Selanec, a oporba je prije tog zaključka napustila u petak sjednicu Odbora.

Prije nego su članovi Odbora za Ustav pristupili glasovanju o listi kandidata, potpredsjednik Odbora iz redova SDP-a Saša Đujić naglasio je da je oporba od početka bila protiv spajanja procesa izbora troje ustavnih sudaca i čelne osobe Vrhovnog suda, kao i da nisu bili za "formulu 2+1” te da je dogovor prije desetak dana bio da će se u neformalnim kontaktima probati riješiti ta situacija.

"Kako se u zadnjih deset dana od tada do danas nije dogodilo ništa, odnosno još su se učvrstile te pozicije, nakon izjava predsjednika Vlade kojeg sam usput očekivao danas ovdje, s obzirom da je ovu sjednicu sazvao on, smatramo da se nisu stekli uvjeti da danas odlučujemo o ovim kandidatima i mi u tome nećemo i ne možemo sudjelovati”, rekao je Đujić. Oporba je nakon toga napustila sjednicu Odbora.

"Napuštaju sjednicu koju su inicirali"

HDZ-ov član Odbora Krunoslav Katičić podsjetio je da je sjednica Odbora za Ustav sazvana upravo na inicijativu oporbe.

"Sad kolege koje su svojim potpisima inicirali ovu sjednicu, istu napuštaju. Ovo je diletantizam politički. Mislim da to nije korektno prema i vanjskim članovima i prema kolegama koji sjede u odboru, ni prema parlamentarnoj većini, a mislim da nije ni prema svim drugim oporbenim zastupnicima”, poručio je Katičić.

HDZ-ov Nikola Mažar podsjetio je na neformalne razgovore koji su se vodili između HDZ-a i SDP-a, nakon čega su se, kaže, iskristalizirala četiri imena koja su objavljena u javnosti i o kojima će se između ostaloga i danas raspravljati.

"Prema tome, uvjet koji je SDP postavio za nastavak ove sjednice, HDZ je apsolutno ispunio”, rekao je Mažar.

Netočnim je ocijenio i Đujićevu izjavu da je HDZ sedam puta rušio kvorum na Odboru za pravosuđe i blokirao izbor predsjednice ili predsjednika Vrhovnog suda. Rekao je kako je HDZ bio na sjednicama i raspravljao o točkama dnevnog reda, pa tako i o povlačenju točke oko kandidata za Vrhovni sud.

"Mislim, to je samo pokazivanje ili elementarnog nepoznavanja rada Odbora za pravosuđe ili jednostavno namjernog obmanjivanja javnosti da je HDZ nešto blokirao. Oni koji blokiraju cijelo vrijeme je upravo oporba. Današnje napuštanje njihove sjednice, koju su oni sazvali, vrhunac je oporbenog ismijavanja i građana i javnosti”, naglasio je Mažar.

"Oporba bježi od odgovornosti"

HDZ-ov Josip Borić izjavio je da oporba bježi od vlastite odgovornosti.

"Čuli smo danas od njih da ne žele uopće sudjelovati. Nisu ništa rekli ni o jednom kandidatu koji je izašao u javnost. Mislim da je ovo bio vrlo loš potez predstavnika oporbenih zastupnika u ovom odboru i pokazuje da su isključivi i da ne žele nikakav dogovor”, rekao je Borić.

I HDZ-ov Ante Sanader mišljenja je da oporba politizira na ovoj temi. Rekao je i kako odbor mora odraditi svoj dio posla i predložiti kandidate.

"Ključno je da o kandidatima koji su predloženi nitko nema primjedbe, da su prihvatljivi, da su stručni i da nisu politički i to je najvažnije i tu su svi argumenti oporbe odbаčeni i sad onda oni traže razloga da na drugi način to zaustave. Tako da je za ovaj odbor ta priča završena”, istaknuo je Sanader.

Predsjednik Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Ivan Malenica ponovio je da je cilj parlamentarne većine da "imamo stabilne institucije i popunjene institucije".

Predložio je da lista kandidata za izbor troje ustavnih sudaca sadržava broj kandidata jednak broju sudaca koji se biraju. Najviše glasova dobili su Mladen Sučević, Željko Pajalić i Goran Selanec i ta lista ide dalje u saborsku proceduru.