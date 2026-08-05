FOTO Točno u 5 zaronili su ispod Pelješkog mosta: "Jedan metar za svaku godinu slobode"

Ronioci kluba Leut iz Blaca su, već tradicionalnim zaronom povodom obljetnice Oluje, odali počast braniteljima i Hrvatskoj.

"Jučer u 5:00 sati ujutro more je bilo mirno, a nebo još potpuno tamno. U tom trenutku, točno kada je prije 31 godinu započela Oluja, ronioci su uronili u dubinu od točno 31 metra - jedan metar za svaku godinu slobode", objavili su iz Ekološko-roniteljskog kluba Leut iz Blaca.

Kao što to rade već godinama, i ove su, zajedno s braniteljima i aktivnim pripadnicima Hrvatske vojske, ponijeli su pod more tri zastave: hrvatsku trobojnicu, zastavu legendarne 4. gardijske brigade i zastavu kluba.

Zaron kod Pelješkog mosta Foto: ERK Leut Blace

Zastavu "Pauka" ustupili su im veterani 4. gardijske brigade DNŽ, čime su i oni, iako nisu ronili, bili dio ovog snažnog čina sjećanja, kažu.

Istaknuli su i da su među roniocima bili i oni koji su prošli Domovinski rat i oni koji danas nose odoru Hrvatske vojske te da je sve realizirano uz potporu Ministarstva hrvatskih branitelja.

"U tišini na 31 metru dubine, gdje se čuje samo dah i otkucaji srca, odali su počast svim braniteljima. Onima koji su otišli i onima koji još uvijek nose ožiljke rata. Onima koji su vjerovali kada je bilo najteže", objavili su iz kluba.

"Nismo htjeli velike riječi ni spektakl. Htjeli smo gestu. Jednostavnu, iskrenu i duboku – baš kao more u koje smo uronili. 5. kolovoza nije samo datum. To je dan kada je Hrvatska prodisala. Dan kada je zastava ponovno zavijorila tamo gdje joj je mjesto", dodali su.