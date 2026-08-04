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Sve je spremno za obljetnicu Oluje, Medved: "Mnoge obitelji teško proživljavaju ove dane"

PišeDNEVNIK.hr, 04. kolovoza 2026. @ 19:22 komentari
Tomo Medved i Ivan Krznarić, reporter Dnevnika Nove TV
Tomo Medved i Ivan Krznarić, reporter Dnevnika Nove TV Foto: Dnevnik Nove TV
U samo 84 sata, munjevitom akcijom, ostvarena je jedna od najvećih pobjeda u Domovinskom ratu.
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