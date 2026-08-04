Sve je spremno za obljetnicu Oluje, Medved: "Mnoge obitelji teško proživljavaju ove dane"

Knin je uoči 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja u znaku završnih priprema.

Svečani program počet će u srijedu u 6:30 budnicom koja će proći ulicama Knina. Ovogodišnji program i protokol organizirani su nešto drukčije zbog visokih temperatura.

Reporter Dnevnika Nove TV Ivan Krznarić o svemu je razgovarao s ministrom branitelja Tomom Medvedom.

"Sve je spremno za 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja. Želim pozvati sve koji mogu da dođu u Knin, simbol pobjede u Domovinskom ratu, da zajedno dostojanstveno obilježimo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu vojno-redarstvene operacije Oluja", rekao je Medved.

Pozvao je i sve koji ne mogu doći u Knin da veliki dan dostojanstveno obilježe u svojim mjestima, općinama i gradovima. "Ja vjerujem da će Hrvatska, kao i svih ovih proteklih 30 godina, dostojanstveno, u sjećanju i zahvalnosti hrvatskim braniteljima, obilježiti ovaj veliki dan", dodao je.

Krznarić je podsjetio da ovi dani teško padaju brojnim obiteljima, među kojima je i ministrova, te ga upitao kako ih osobno proživljava i kakva su njegova sjećanja na Oluju.

"Sve strahote koje smo proživjeli u Domovinskom ratu zadesile su mnoge obitelji. I mnoge obitelji i danas, kao i tada, teško proživljavaju sve dane, a poglavito ovaj dan", rekao je Medved.

Poručio je svim obiteljima da su Vlada i Ministarstvo hrvatskih branitelja uz njih, a posebno se osvrnuo na obitelji nestalih osoba koje još uvijek traže svoje najmilije.

"Želim ih ohrabriti porukom da nikad nećemo prestati tragati za njihovom sudbinom dok ne pronađemo i posljednju nestalu osobu iz Domovinskoga rata", naglasio je.

Popunjeni smještajni kapaciteti

"Sutra ćemo u Kninu dostojanstveno, s pijetetom i poštovanjem prema hrvatskim braniteljima i svim žrtvama iz Domovinskog rata obilježiti za Hrvatsku ovaj veliki dan. Dan koji je hrvatskom narodu i hrvatskoj državi donio slobodu", rekao je Medved.

Dodao je da će se, uz operaciju Oluja, prisjetiti svih bitaka iz Domovinskog rata, posebno obrane 1991. godine te svih akcija i operacija većeg ili manjeg intenziteta.

"I ovdje iz Knina uputiti poruke zahvale svim hrvatskim braniteljima s jasnom porukom što to naša Vlada, što Republika Hrvatska čini danas za Hrvatsku, oslonjena na sve one vrijednosti koje su izgrađene u Domovinskom ratu, a to je naše zajedništvo", zaključio je Medved.

Na središnjem kninskom trgu obavljaju se posljednje dorade kako bi sve bilo spremno za obilježavanje. Krznarić je razgovarao i s direktorom Turističke zajednice, koji je rekao da su smještajni kapaciteti maksimalno popunjeni te da će smještaj u Kninu biti teško pronaći.