Plenković u Kninu otkrio je li razgovarao s Kundidom

U Kninu na obilježavanju 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja bio je i državni vrh.

Reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan razgovarao je s premijerom Andrejem Plenkovićem.

Andrej Plenković za Novu TV Foto: Dnevnik Nove TV

"Zadovoljan sam, ovo je nama u svojstvu Vlade 10. obljetnica najveće pobjede u ratu. Mislim da je lijepo, dostojanstveno i puno ljudi. Na ovaj način još jednom iskazujemo zahvalnost hrvatskim braniteljima, vojncima, policajcima, generaciji tada najodgovornijih ljudi u hrvatskim institucijama i predsjedniku Tuđmanu za današnju slobodu i demokraciju te sve ovo što je u zadnjih 30 godina nakon Oluje Hrvatska napravila kao korake napretka", rekao je Plenković.

Kaštelan je potom upitao premijera je li razgovarao s načelnikom Glavnog stožera Oružanih snaga Tihomirom Kundidom, s kojim se našao na istom mjestu prvi put nakon sukoba zbog odlaska na vojni mimohod u Parizu.

Plenković je šturo odgovorio: "Pozdravili smo se".