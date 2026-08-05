U ranim jutarnjim satima počela je Oluja: "Tu zapovijed čekali smo godinama. Kada smo im rekli da idemo u akciju..."

U Kninu se u srijedu obilježava 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja.

Državni vrh i visoki uzvanici napustili su Knin nakon središnje svečanosti, dok su građani i posjetitelji ostali čekati večernji zabavni program. Kod spomenika Oluji položeni su vijenci i zapaljene svijeće za poginule i nestale hrvatske branitelje.

Reporterka Dnevnika Nove TV Dina Ćevid o svemu je razgovarala s Joškom Babačićem, bivšim pripadnikom 113. šibenske brigade.

Joško Babačić, 113. šibenska brigada Foto: Dnevnik Nove TV

Babačić je ispričao da je prije početka i tijekom Oluje sa svojom brigadom držao položaje u Vodičkom zaleđu.

"Zapovijed koja je došla 3. kolovoza jedva smo dočekali. Čekali smo to godinama. Specifičnost moje brigade bila je to što smo u napadna djelovanja išli s prve crte bojišnice i što smo vodili čitav vod ročnika. To su sve bila djeca, momci od 18 godina, koji su svoj posao odradili vrhunski", rekao je.

Prisjetio se i trenutka u kojem su mladi vojnici doznali da počinje vojna operacija.

Dan pobjede u Kninu Foto: Dnevnik Nove TV

"Sam taj dan, kada je došla zapovijed - stvari su koje se ne zaboravljaju. Išli smo po različitim položajima, od jednog do drugog, kako bismo im priopćili da počinje akcija. Ostaju mi te slike. Kada im kažeš da krećemo u akciju, da idemo u oslobađanje zemlje, najprije nastane tajac. Meni su u sjećanju ostale te oči. Nakon toga uslijedila je erupcija oduševljenja te djece. To je nezaboravno", kazao je Babačić.

Na pitanje je li bilo straha i što ih je u tom trenutku motiviralo, odgovorio je da im nakon četiriju godina rata veći motiv nije bio potreban.

"Imali smo četiri godine razaranja, pljačke, paljevine i silovanja, 150.000 spaljenih domova, 15.000 mrtvih i više od 400 ubijene djece. Veći motiv ne treba. Mi smo to jedva dočekali i krenuli smo 3. kolovoza navečer, kada se smračilo, u akciju", rekao je.

"Za sat i pol vremena sve je bilo gotovo"

Babačić nije bio među hrvatskim vojnicima koji su ušli u Knin kada je grad oslobođen. Njegova postrojba djelovala je na području Vodičkog zaleđa.

"Hodali smo čitavu noć i u više grupa ušli kroz njihove redove. Ujutro smo u pet sati bili spremni. Kada je krenula akcija, razbili smo ih, kako bi oni rekli, 'k'o panta pitu'. Za sat i pol vremena sve je bilo gotovo", ispričao je.

Dan pobjede u Kninu Foto: Dnevnik Nove TV

"Bili smo spremni krenuti dalje i bili smo euforični. Međutim, došla je zapovijed da ne idemo jer su nam bokovi bili otvoreni. Tu smo stali. Govorim o 4. kolovoza. Tek smo 5. kolovoza ujutro nastavili dalje", rekao je.

Kada se danas vrati 31 godinu unatrag, u vrijeme kada je bio tridesetogodišnjak, kaže da na sve što su učinili gleda s ponosom te da bi sve ponovio.

"Na te stvari čovjek mora biti ponosan. Apsolutno treba biti ponosan. Kada danas gledamo s odmakom, mi smo išli u rat kada je država bila napadnuta, raskomadana i spaljena. Naš cilj bio je obrana, samoobrana i oslobođenje države. Mi smo svoj cilj ostvarili", rekao je.

"Proslava je napravljena za političare"

Ipak, Babačić već godinama ne dolazi u Knin na obilježavanje obljetnice Oluje.

Dan pobjede u Kninu Foto: Dnevnik Nove TV

"Mislim da je to ispolitizirano i da je sama proslava u Kninu napravljena za političare, a branitelji tu nemaju što tražiti. Mi smo tu po kafićima. Mogu biti u kafiću u Šibeniku, ne moram dolaziti", zaključio je.