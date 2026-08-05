Oluja obilježena i na istoku: "To nije samo Dan pobjede, to je bio i dan nade za opkoljeni Vukovar"

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, te Dan hrvatskih branitelja, obilježen je i u Vukovaru. Brojna izaslanstva na Memorijalnom groblju odala su počast poginulima i zahvalila sudionicima operacije Oluja.

Povratak hrvatskog teritorija, nakon te vojno-redarstvene akcije, za Vukovarce je imao posebnu simboliku, dao im je nadu da će se i oni vratiti kući.

Oluja je otvorila vrata mirovnim pregovorima i tri godine poslije i Vukovar je, zajedno s cijelim Podunavljem, ponovno bio slobodan.

"Ona prva utakmica što smo odigrali u Vukovaru - izgubili smo, dali smo sve od sebe, ali smo izgubili. Ovo je bio revanš i hvala bogu bodrili smo naše dečke da pobijedimo u ovoj drugoj utakmici tako da je sve ispalo kako treba", rekao nam je hrvatski branitelj Ivica Nikolić.

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Zamjenik gradonačelnika Vukovara Filip Sušac rekao je da ovaj dan nije samo Dan pobjede.

"To je bio dan nade za opkoljeni Vukovar jer je to bio putokaz i ključna prekretnica u Domovinskom ratu koja je ukazivala da će i Vukovar biti oslobođen, što je hvala bogu i učinjeno nekoliko godina kasnije.