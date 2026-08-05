Oluja obilježena i na istoku: "To nije samo Dan pobjede, to je bio i dan nade za opkoljeni Vukovar"

Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, te Dan hrvatskih branitelja, obilježen je i u Vukovaru. Brojna izaslanstva na Memorijalnom groblju odala su počast poginulima i zahvalila sudionicima operacije Oluja.
Povratak hrvatskog teritorija, nakon te vojno-redarstvene akcije, za Vukovarce je imao posebnu simboliku, dao im je nadu da će se i oni vratiti kući.
Oluja je otvorila vrata mirovnim pregovorima i tri godine poslije i Vukovar je, zajedno s cijelim Podunavljem, ponovno bio slobodan.
"Ona prva utakmica što smo odigrali u Vukovaru - izgubili smo, dali smo sve od sebe, ali smo izgubili. Ovo je bio revanš i hvala bogu bodrili smo naše dečke da pobijedimo u ovoj drugoj utakmici tako da je sve ispalo kako treba", rekao nam je hrvatski branitelj Ivica Nikolić.
Zamjenik gradonačelnika Vukovara Filip Sušac rekao je da ovaj dan nije samo Dan pobjede.
"To je bio dan nade za opkoljeni Vukovar jer je to bio putokaz i ključna prekretnica u Domovinskom ratu koja je ukazivala da će i Vukovar biti oslobođen, što je hvala bogu i učinjeno nekoliko godina kasnije.