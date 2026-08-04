Marko (17) više ne može hodati i treba pomoć! "Rekao sam mu da ima dobrih ljudi..."

Sedamnaestogodišnji Marko bolovao je od teškog oblika skolioze zbog čega je podvrgnut operaciji.

"Odvezen je iz sobe u 7:10, a na intenzivnu je dovezen u 20:30 minuta", govori njegov djed Božidar Švigir.

Božidar Švigir, djed Foto: Dnevnik Nove TV

Nakon 13 sati zahtjevne operacije, Marko je izgubio motoriku u donjem dijelu tijela pa je sutradan opet operiran. No, ni nakon druge operacije motoriku nema.

"Ne može ništa nogama. Nisu znali o čemu se radi. Išao je i na magnetsku i sve", kaže njegova majka Monika Ilančić.

Monika Ilančić, majka Foto: Dnevnik Nove TV

"Imao je skoliozu i kifozu. To je doktor rekao za kifozu poslije kad ga je otvorio da ima i kifozu. Eden, da je otečena i da je uzrok to. Ja njemu savijem nogu, kažem Marko probaj vratiti. On kaže: djede ne mogu", prepričava djed Božidar.

Kad je Marko shvatio da ne može na noge, počeo je propitivati zašto je išao na operaciju, prepričava djed.

Trenutačno je na rehabilitaciji u Krapinskim toplicama, ali uskoro bi se trebao vratiti kući, no dom nije prilagođen njegovim današnjim potrebama.

Marko Ilančić - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Marko Ilančić - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Kako bi Marku omogućili uvjete koji su za njegovo zdravstveno stanje prihvatljivi, humanitarnu akciju pokrenula je gospođa Tihomil, uključila se i škola koju pohađa, kao i brojni građani.

"U pet minuta sam sastavila tekst, stavila te sličice i rekla sam: Isuse, rekao si da je to tvoja volja dotakni ljude dobrog srca, neka pomognu toj obitelji da Marko stane na noge", kazala je Tihomila Viljetić.

Tihomila Viljetić Foto: Dnevnik Nove TV

"Dobivam pozive pojedinaca i tvrtki koji žele pomoći. Zaista je naišlo na pozitivan odjek", kaže ravnatelj Osnovne škole Antun Gustav Matoš Dario Dragun.

"Pitam ga što je tužan, a on kaže da nije. Rekao sam mu da će to biti sve dobro, da ima dobrih ljudi koji će pomoći...", kazao je djed dječaka.

Kuća obitelji Ilančić - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

Kuća obitelji Ilančić - 3 Foto: Dnevnik Nove TV