Ovakvu kampanju još niste vidjeli! "Rasprodaja sjedala za velike idiote. Rezervirajte prije nego Musk uzme jedno"

Svađa između Elona Muska, najbogatijeg čovjeka na svijetu, i čelnika Ryanaira Michaela O’Learyja ušla je u novu, još žešću fazu. Najveća europska niskotarifna aviokompanija lansirala je provokativnu marketinšku akciju pod nazivom "Ryanairova rasprodaja sjedala za velike ‘idiote".

Promotivna kampanja objavljena na društvenim mrežama, sadrži fotomontažu na kojoj su Musk i O’Leary prikazani na postolju s natpisom "veliki idioti". Direktor Ryanaira pritom nosi poruku "I love Ryanair", što se tumači kao simboličan udarac Musku, vlasniku Tesle, platforme X, SpaceX-a i Starlinka.

Elon Musk u reklami je prikazan kako u ruci drži crveni model Tesle, dok se uz njegovu lijevu nogu nalazi maketa rakete, jasna aluzija na njegov svemirski biznis.

U oglasu se navodi da je u ponudi 100 tisuća sjedala po cijeni od 16,99 funti u jednom smjeru, za putovanja planirana između veljače i travnja.

U promotivnoj poruci stoji: "Dostupno samo Elonu Musku i ostalim ‘idiotima’ na X-u!!

Rezervirajte danas prije nego što Musk uzme jedno!"

Sukob između Elona Muska i šefa Ryanaira Michaela O’Learyja nije izbio preko noći, niti je vezan uz jedan konkretan poslovni potez. Riječ je o kombinaciji tehnoloških ambicija i javnih provokacija, koji se već mjesecima odvija pred očima javnosti.

Sve je započelo oko Starlinka, Muskove satelitske internetske mreže, nakon što je Ryanair razmatrao mogućnost uvođenja satelitskog interneta u svoje zrakoplove. O’Leary je o toj ideji govorio u svom prepoznatljivo provokativnom stilu, dajući do znanja da Ryanair neće automatski prihvatiti Muskovo rješenje niti ga smatra neupitnim izborom.

Musk je na takve izjave reagirao putem društvene mreže X, često osobno i podrugljivo, što je dodatno potaknulo javnu prepirku. O’Leary mu nije ostao dužan te je uzvratio nizom ironičnih i oštrih komentara, pretvarajući poslovno pitanje u otvoreni medijski obračun.

Sukob se ubrzo preselio iz tehnološke sfere u prostor osobnih uvreda i javnog ismijavanja. O’Leary je Muska počeo prikazivati kao egocentričnog milijardera sklonog dramatiziranju, dok Musk Ryanair i njegova čelnika nije štedio u svojim objavama.