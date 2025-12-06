Mario Radić najavio novu desnu političku platformu: "Bit će to zametak nove snage"

Predsjednik stranke Dom i nacionalno okupljanje (DOMiNO) Mario Radić najavio je u subotu na stranačkom skupu okupljanje nove desne političke platforme, u kojoj priželjkuje suradnju i s Mostom, te je poručio da je isključena suradnja s lijevim opcijama.

"Danas nastavljamo proces koji je započeo na saboru stranke Hrvatskih suverenista. Zapečatit ćemo platformu koja će biti zametak nove snage. Hrvatska treba snažnu desnu opciju koja će odgovoriti na izazove vremena", poručio je Radić na izvanrednom stranačkom saboru.

Naime, inicijativa za formiranje nove političke platforme najavljena je krajem listopada na saboru Hrvatskih suverenista, kada je iskazana težnja za povezivanjem suverenista, stranke DOMiNO, HSP-a, Jedino Hrvatska Tomislava Jonjića, Bloka za Hrvatsku Zlatka Hasanbegovića te niza manjih domoljubnih pokreta.

Radić je na stranačkom saboru u subotu poručio da će platforma biti otvorena svim desnim, konzervativnim i suverenističkim strankama te da će koalirati isključivo s desnim opcijama.

"Naš narativ je jasan, platforma je otvorena onima koji dijele desne, konzervativne vrijednosti", poručio je.

Ključnim problemima u državi, rekao je, smatra depopulaciju, migrantsku politiku te "nametanje narativa o izvanrednom stanju koji ne odgovara stvarnosti".

Istaknuo je da želi surađivati s Mostom i drugim desnim strankama, dok je suradnja s lijevim ili progresivnim opcijama isključena.

Posebno je kritizirao prosvjede i transparente koje smatra "pozivom na rušenje države", dodajući da političke teme moraju biti obrađene povijesno i znanstveno, a istina jasno predstavljena.

Zlatko Hasanbegović (Blok za Hrvatsku) rekao je kako je novo političko okupljanje simbol pobjede u Vukovaru i zajedničkog nastupa na lokalnim izborima u Zagrebu.

"Naša političko-stranačka platforma temelji se na rezultatima lokalnih izbora i zajedništvu koje smo pokazali. Mi smo jedini autentični protivnici ideološkog zlosila koje provodi platforma Možemo!", rekao je.

Dodao je da je cilj platforme stvoriti stabilnu i jasnu desnu opciju koja neće dopustiti "trgovinske koalicije koje zavode birače i ignoriraju njihovu volju".

Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček (Hrvatski suverenisti) ocijenio je da su lokalni izbori u Vukovaru pokazali smjer djelovanja platforme.

"Hrvatska će nam dati priliku kao što je dao Vukovar, a ovo političko okupljanje bit će jedno od najvećih iznenađenja sljedećih parlamentarnih izbora", poručio je.

Na izvanrednom saboru stranke DOMiNO raspravljene su izmjene i dopune stranačkog Statuta te ključne političke i organizacijske smjernice. Saboru je prisustvovala i predsjednica Hrvatske stranke prava Marina Logarušić.

