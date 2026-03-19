Mrtav socijalni dijalog i neispunjena obećanja: Zašto javne službe više ne vjeruju Vladi?

Šest sindikata javnih službi svih djelatnosti, osim socijalne skrbi, održat će prosvjed pod nazivom "Sindikalno proljeće" u subotu u podne na zagrebačkom Europskom trgu zbog, kako tvrde, izostanka socijalnog dijaloga s Vladom i pregovora o granskim kolektivnim ugovorima.

Predsjednik Školskog sindikata Preporod Željko Stipić ustvrdio je u četvrtak na konferenciji za novinare na Europskom trgu, da Vlada sama odlučuje o krucijalnim pitanjima te podsjetio da već tri godine nema pregovora o granskim kolektivnim ugovorima. Za prosvjed ima puno razloga, da se iskaže nezadovoljstvo, istaknuo je Stipić najavivši dolazak sudionika iz svih hrvatskih županija i Zagreba.

Pozvao je sve koji imaju potrebu iskazati nezadovoljstvo i podržati nezadovoljne te prozvati odgovorne da se solidariziraju. "Naš prosvjed će vrlo jasno imenovati krivca za naše probleme i snagom argumenata, ali i argumentom snage da Vladu RH dovedemo za pregovarački stol i da se krenu rješavati problemi", poručio je.

Stipić je ustvrdio kako je Vlada sama odlučila o visini osnovice za obračun plaće, a da se sindikati ne pitaju ništa. Podsjetio je da je kroz pregovore trebalo biti ugovorena naknada za prehranu i da im je Vlada na posljednjem sastanku poručila da od toga nema ništa, dok u državnim tvrtkama već godinama isplaćuje tu naknadu. Vlada na svojim službenicima trenira strogoću i ne ispunjava obećanja, ocijenio je.

Na prosvjed nas motivira i sam premijer koji se više puta osvrnuo na najavu prosvjeda s visoka docirajući o porastu osnovice od 50 posto, a na prosvjedu će se čuti koliko je u tih 9 godina na koje se poziva poskupilo gorivo, kruh i potrošačka košarica pa će biti jasno da ono što premijer predstavlja kao velebne uspjehe su zapravo neuspjesi, naglasio je Stipić.

Kroflin: Vlada ne želi razgovarati sa sindikatima

Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin upozorio je da Vlada ne želi razgovarati sa sindikatima. Iz istog razloga drugu godinu zaredom nemamo dodatak Temeljnom kolektivnom ugovoru koji regulira visinu plaće savih zaposlenih u javnim službama. Vlada ne poštuje ni preuzetu obvezu da sa sindikatima obrazovanja razgovara o koeficijentima i drugim bitnim pitanjima zbog kojih su prosvjetari u proteklih godinu i pol nekoliko puta prosvjedovali i štrajkali. Vlada to apsolutno ignorira, a kad premijer pita zašto prosvjed i odakle novac, mi njega možemo pitati dokle da čekamo rješavanje nataloženih problema. Vlast želi određivati stvari samostalno i jednostrano i nema razumijevanja za interese svojih zaposlenika u javnim službama i zato pozivamo na prosvjed, poručio je Kroflin.

Pozvao je novog ministra rada Alena Ružić da ne ponavlja pogreške svog prethodnika koja su dovele do nastale situacije. Ako se ostvari pomak u pristupu druge strane i omogući rješavanje problema neće biti potrebe za prosvjedima i štrajkovima, rekao je dodavši da sada nema alternative.

Voda nam je došla do grla, jer Vlada ništa ne poduzima, ustvrdio je predsjednik Sindikata Zajedno Kruno Kušec ocijenivši da je socijalni dijalog mrtav i upozorivši na velik odljev zaposlenih u zdravstvu.

Podršku prosvjedu najavili su Hrvatsko novinarsko društvo i Udruga NOVISS - Nova vizija socijalne skrbi.