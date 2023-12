Agonija sa švicarskim frankom se nastavlja: "Da me netko sad natjera da ponovno prođem kroz sve ovo, ja to ne bi mogao"

Ni ovaj Božić ništa od naknade štete. Davne 2007. godine Gordana je digla kredit i mislila da će relativno brzo s tim biti gotova jer je bio na 14 godina.

"Rata mi je zbog tog kratkog roka bila 2700 kuna, a kad su počele rasti i kamate i tečaj švicarca, to je došlo do 6800 kuna, to je bilo nepodnošljivo", rekla je Gordana Aničić.

S pet i pol tisuća kuna na devet. Toliko je Zlatku narasla rata kredita koji je digao prije 18 godina.

"Da me netko sad natjera da ponovno prođem kroz sve ovo, isto iskustvo, ja to ne bi mogao, iskreno moji roditelji koji su u mirovini su mi pomagali", poručio je Zlatko Slavulj.

Hoće li dobiti odštetu još uvijek ne znaju. Prije godinu dana Vrhovni je sud trebao dati odgovor, ali još nije.

